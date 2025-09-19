Baltijas balss logotype
Молодая жена сделала 70-летнему Уиллису огромный подарок 0 782

Lifenews
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Артист успел насладиться радостью брака.

Уже три года "Крепкий Орешек" нигде не снимается.

Уже три года "Крепкий Орешек" нигде не снимается.

Переезд актера стал «одним из самых сложных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать», рассказала Хеминг-Уиллис. Такой шаг был необходим, чтобы Уиллис мог получать необходимую медпомощь, объяснила она.

Супруга американского актера Брюса Уиллиса, британская модель Эмма Хеминг-Уиллис (47) рассказала, что отселение мужа в специально оборудованный дом на фоне прогрессирующей деменции было одним из самых сложных решений в жизни, но в итоге пошло на пользу семье.

В интервью The Sunday Times Хеминг-Уиллис отметила, что после того, как 70-летний актер стал жить в отдельном доме, «она снова стала его женой». По ее словам, решение положительно сказалось и на самом Уиллисе: он стал чуть более независимым, «друзья приходят к нему каждую пятницу на мужскую тусовку».

«Несмотря на грусть и дискомфорт, это был правильный шаг для него, для наших дочерей и для меня. В итоге я снова смогла стать его женой. Это огромный подарок», — пояснила Эмма Хеминг-Уиллис.

Супруга актера также рассказала, что научилась общаться с ним иначе, чтобы поддерживать контакт. «Теперь у нас с Брюсом есть свой язык, свой способ общения. Просто сидеть рядом с ним, гулять с ним, слушать, как он пытается говорить. Слышать его, принимать его», — добавила она.

Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Идар-Оберштейне в Германии. Известность получил за роли в фильмах «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Армагеддон» и «Пятый элемент». С 1987 по 2000 год был женат на актрисе Деми Мур. В 2009 году женился на английской актрисе и фотомодели Эмме Хеминг.

Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру из-за афазии — неврологического расстройства, которое приводит к нарушению речи. Позже стало известно, что у актера диагностировали лобно-височную деменцию. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

#брюс уиллис
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео