Переезд актера стал «одним из самых сложных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать», рассказала Хеминг-Уиллис. Такой шаг был необходим, чтобы Уиллис мог получать необходимую медпомощь, объяснила она.

Супруга американского актера Брюса Уиллиса, британская модель Эмма Хеминг-Уиллис (47) рассказала, что отселение мужа в специально оборудованный дом на фоне прогрессирующей деменции было одним из самых сложных решений в жизни, но в итоге пошло на пользу семье.

В интервью The Sunday Times Хеминг-Уиллис отметила, что после того, как 70-летний актер стал жить в отдельном доме, «она снова стала его женой». По ее словам, решение положительно сказалось и на самом Уиллисе: он стал чуть более независимым, «друзья приходят к нему каждую пятницу на мужскую тусовку».

«Несмотря на грусть и дискомфорт, это был правильный шаг для него, для наших дочерей и для меня. В итоге я снова смогла стать его женой. Это огромный подарок», — пояснила Эмма Хеминг-Уиллис.

Супруга актера также рассказала, что научилась общаться с ним иначе, чтобы поддерживать контакт. «Теперь у нас с Брюсом есть свой язык, свой способ общения. Просто сидеть рядом с ним, гулять с ним, слушать, как он пытается говорить. Слышать его, принимать его», — добавила она.

Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Идар-Оберштейне в Германии. Известность получил за роли в фильмах «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Армагеддон» и «Пятый элемент». С 1987 по 2000 год был женат на актрисе Деми Мур. В 2009 году женился на английской актрисе и фотомодели Эмме Хеминг.

Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру из-за афазии — неврологического расстройства, которое приводит к нарушению речи. Позже стало известно, что у актера диагностировали лобно-височную деменцию. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.