Шок: 39-летняя супермодель Ирина Шейк жадно пожирает бургеры

Lifenews
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Ну как теперь нам это развидеть.

Ну как теперь нам это развидеть.

Раньше знаменитость частенько выкладывала фото с русскими национальными блюдами.

Ирина Шейк поделилась кадрами с новой фотосессии. Компанию модели в кадре составил фастфуд.

Именитая россиянка облачилась в эффектное красное платье с вырезом. Эффектный макияж подчеркнул глаза Ирины, а красная помада и лак придали образу роковой шарм. В руке звезда подиума держала аппетитный гамбургер, который, впрочем, она даже не надкусила.

Во время съемки Шейк одарила фотографа своим фирменным пронзительным взглядом исподлобья. Кадры были размыты, так как их стилизовали под ретро в духе 80-х.

Ирина не в первый раз снимается с едой. Раньше модель частенько выкладывала фото с русскими национальными блюдами — например, с вареной картошкой, селедкой и солеными огурчиками. Эти снимки производили фурор среди русскоязычных фанатов Шейк.

Ранее Ирина эмоционально прокомментировала смерть легендарного модельера Джорджо Армани. Она поблагодарила кутюрье за то, что научил ее «элегантности и стилю». Напомним, Армани ушел из жизни 4 сентября в своем поместье. Основателю модного дома Armani был 91 год.

Ирина Валерьевна Шайхлисламова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса. Она является первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. Сайт Models.com назвал её иконой модной индустрии.

#ирина шейк
