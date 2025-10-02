Baltijas balss logotype
«Я буду твоим гитаристом, Мэгги»: Кит Урбан «засветил» новую возлюбленную? 0 215

Lifenews
Дата публикации: 02.10.2025
womanhit
Музыкант подогрел слухи о романе с молодой девушкой.

Развод Николь Кидман и Кита Урбана стал, пожалуй, главной мировой новостью этой осени в сфере шоу-бизнеса. Актриса рассталась с мужем после 19 лет брака. Причина, как пишут зарубежные СМИ, в музыканте — якобы Кит нашел себе новую пассию.

Официального подтверждения этой информации нет, однако есть косвенные признаки, указывающие на то, что Урбан действительно увлекся другой. Дело в том, что кантри-музыкант внес коррективы в слова песни, которую он посвятил Николь.

Как заметили поклонники исполнителя, он переделал фразу «Когда они попытаются добраться до тебя, детка, я буду твоим бойцом» в следующую: «Когда они попытаются добраться до тебя, Мэгги, я буду твоим гитаристом». Речь идет о девушке-гитаристке, выступающей с недавних пор в коллективе Урбана.

Видео, где Кит исполняет обновленную версию композиции, опубликовала в личном блоге Мэгги. Гитаристка обнародовала запись незадолго до того, как стало известно о разводе Урбана и Кидман.

Мнения пользователей Сети разделились. Одни уверены, что музыкант в самом деле нашел замену Николь в виде молодой коллеги, другие же считают, что он просто пошутил со сцены — якобы Кит не стал бы настолько открыто афишировать свою новую любовь.

#знаменитости
