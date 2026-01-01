Baltijas balss logotype
Маэстро Раймонд Паулс перенёс операцию 0 1694

Lifenews
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маэстро Раймонд Паулс перенёс операцию
ФОТО: LETA

Уходящий год выдался тяжёлым для маэстро Раймонда Паулса — он потерял нескольких близких людей и сам перенёс операцию. Об этом композитор рассказал в эфире передачи Латвийского телевидения.

«Ушла не только моя супруга, но и моя сестра, а также выдающийся латвийский политик Янис Петерс», — сказал Раймонд Паулс в эфире.

Самого маэстро скорая помощь доставила в больницу, где ему была проведена операция.

«Андрей Эрглис засучил рукава и полез в мои внутренности», — с юмором добавил Паулс.

Ранее сообщалось, что в январе на 85-м году жизни скончался латвийский поэт, общественный деятель и дипломат Янис Петерс.

В феврале ушла из жизни выдающаяся латвийская художница по текстилю Эдите Паулс-Вигнере (1939–2025). Её творческий путь начался ещё в 1960-х годах и продолжался до последних дней жизни. Её талант был высоко оценён как в Латвии, так и за её пределами — произведения экспонировались на множестве выставок, поражая масштабом, яркостью, инновационным подходом и необычными техниками, завоевав любовь зрителей.

nra.lv

#здравоохранение #смерть #личности #музыканты #творчество
Видео