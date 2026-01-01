Французский астролог XVI века Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус, прославился своими пророчествами о будущем и, как утверждается, предсказал ряд тревожных событий на 2026 год, пишет TV3.

Нострадамус, чьи предсказания зашифрованы в форме катренов (четверостиший), представленных в его труде «Пророчества» 1555 года, оставил 942 подобных стиха, в которых, как считают его последователи, заключены исходы глобальных событий.

Семь месяцев – большая война

Один из катренов гласит: «Семь месяцев большой войны, люди погибнут от зла / Руан, Эвре, король не потерпит поражения». Эту строку интерпретируют как указание на войну между Россией и Украиной.

Ранее Нострадамусу также приписывали предсказание атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки со словами: «В двух городах будут бедствия, каких никогда не было».

Огромный рой пчёл

Один из самых загадочных катренов: «Появится большой рой пчел... ночью засада...». Число 26, связанное с этим катреном, некоторые интерпретируют как намёк на 2026 год.

Однако, что символизируют «пчёлы», остаётся неясным. Есть мнение, что пчёлы – это не насекомые, а метафора власти или символа уважения, и, возможно, этот образ связан с крупными политическими фигурами, такими как Дональд Трамп или Владимир Путин. Их возможные победы в 2026 году могут быть интерпретированы как реализация этого пророчества.

Смерть знаменитости от удара молнии

Согласно 26-му катрену первой сотни, Нострадамус писал: «Великий человек будет сражен средь бела дня ударом молнии». «Великий человек» может означать кого угодно — от члена королевской семьи или мирового лидера до известной знаменитости.

Не исключено, что в 2026 году произойдёт резонансный инцидент — например, молния ударит на красной дорожке?

Швейцария утонет в крови

Ещё один катрен звучит тревожно: «Из-за благосклонности, которую проявит город... Тичино будет залит кровью...». Это может указывать на италоязычный регион Швейцарии, и символизировать масштабную гибель людей, эпидемию или стихийное бедствие.

Скептицизм по поводу интерпретаций

Скептики указывают, что Нострадамус писал на среднефранцузском языке, нередко прибегая к намеренно расплывчатым латинским выражениям. Разночтения рукописей, орфографические ошибки и разная трактовка текстов за века делают точное понимание его слов затруднительным, отмечает Mirror.co.uk.

TV3.lv