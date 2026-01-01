Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Прогнозы Нострадамуса на 2026 год: от семимесячной войны до смерти знаменитости 0 598

Lifenews
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прогнозы Нострадамуса на 2026 год: от семимесячной войны до смерти знаменитости
ФОТО: пресс-фото

Французский астролог XVI века Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус, прославился своими пророчествами о будущем и, как утверждается, предсказал ряд тревожных событий на 2026 год, пишет TV3.

Нострадамус, чьи предсказания зашифрованы в форме катренов (четверостиший), представленных в его труде «Пророчества» 1555 года, оставил 942 подобных стиха, в которых, как считают его последователи, заключены исходы глобальных событий.

Семь месяцев – большая война

Один из катренов гласит: «Семь месяцев большой войны, люди погибнут от зла / Руан, Эвре, король не потерпит поражения». Эту строку интерпретируют как указание на войну между Россией и Украиной.

Ранее Нострадамусу также приписывали предсказание атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки со словами: «В двух городах будут бедствия, каких никогда не было».

Огромный рой пчёл

Один из самых загадочных катренов: «Появится большой рой пчел... ночью засада...». Число 26, связанное с этим катреном, некоторые интерпретируют как намёк на 2026 год.

Однако, что символизируют «пчёлы», остаётся неясным. Есть мнение, что пчёлы – это не насекомые, а метафора власти или символа уважения, и, возможно, этот образ связан с крупными политическими фигурами, такими как Дональд Трамп или Владимир Путин. Их возможные победы в 2026 году могут быть интерпретированы как реализация этого пророчества.

Смерть знаменитости от удара молнии

Согласно 26-му катрену первой сотни, Нострадамус писал: «Великий человек будет сражен средь бела дня ударом молнии». «Великий человек» может означать кого угодно — от члена королевской семьи или мирового лидера до известной знаменитости.

Не исключено, что в 2026 году произойдёт резонансный инцидент — например, молния ударит на красной дорожке?

Швейцария утонет в крови

Ещё один катрен звучит тревожно: «Из-за благосклонности, которую проявит город... Тичино будет залит кровью...». Это может указывать на италоязычный регион Швейцарии, и символизировать масштабную гибель людей, эпидемию или стихийное бедствие.

Скептицизм по поводу интерпретаций

Скептики указывают, что Нострадамус писал на среднефранцузском языке, нередко прибегая к намеренно расплывчатым латинским выражениям. Разночтения рукописей, орфографические ошибки и разная трактовка текстов за века делают точное понимание его слов затруднительным, отмечает Mirror.co.uk.

TV3.lv

Читайте нас также:
#война #символика #смерть #молния #предсказания #Швейцария
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Самураи приучились кушать косолапых своими палочками. Иконка видео
Изображение к статье: «Паралич выбора» в отношениях: как перестать бояться потерять «идеального» партнера
Изображение к статье: Счастлива, потому что беременна. Иконка видео
Изображение к статье: За этим Трэвисом, как за каменной стеной. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Средний класс и люди среднего возраста - основа оппозиции. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео