Как быстро прийти в себя после праздника: 4 проверенных рецепта 0 228

Lifenews
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро прийти в себя после праздника: 4 проверенных рецепта

Эффективные народные средства, которые помогают восстановиться после весёлого вечера.

После бурного вечера голова раскалывается, тело ноет, а настроение падает? Не корите себя, а лучше попробуйте эти проверенные способы, которые помогут организму быстрее восстановиться.

1. Рассол

Почему помогает: богат калием, нормализует работу сердца, восстанавливает водно-солевой баланс. Эфирные масла укропа успокаивают желудок, выводят токсины, уменьшают отёки.

Как использовать:

  • Классический огуречный рассол — стакан, затем вода, травяной или зелёный чай.
  • Капустный рассол с оливковым маслом и солёным огурцом — бодрящий коктейль.

2. Витамин C

Почему помогает: ускоряет метаболизм, уменьшает воспаления, нормализует кровообращение.

Как использовать:

  • Шипучий витамин C (если нет противопоказаний: аллергия, язва, гастрит).
  • Цитрусовые: мандарины, апельсины, лимоны.
  • Антипохмельный коктейль: 200 мл апельсинового сока, 40 г мёда, 1 лимон с кожурой, пару кубиков льда — взбить в блендере.

3. Кисломолочные напитки

Почему помогают: бактерии ускоряют вывод продуктов распада алкоголя, насыщают витаминами группы B.

Как использовать:

  • Кефир, айран, тан или кумыс — не более 500–600 мл, лучше натощак.
  • Коктейль «Утро понедельника»: 150 мл кефира, 50 г натёртого огурца, укроп, 3 ч.л. сахара, соль и специи — перемешать.

4. Сырые яйца

Почему помогают: желтки содержат цистеин — аминокислоту, действующую как сорбент, защищает стенки желудка.

Как использовать:

  • Перед застольем: 2 сырых яйца, размешанные в стакане.
  • На следующий день: коктейль из томатного сока и светлого пива (1:1) с добавлением яичного желтка. Важно: тщательно мыть яйца, чтобы избежать сальмонеллы.

Дополнительно:

  • Принять прохладный душ.
  • Пить много чистой воды.
  • Проветривать комнату.
  • Лёгкая физическая активность: прогулка или рутинная работа.

Эти простые методы помогут быстрее восстановить силы и вернуть бодрость после праздника.

#алкоголь #витамины #восстановление #народные средства #советы #здоровье #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео