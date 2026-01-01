Эффективные народные средства, которые помогают восстановиться после весёлого вечера.
После бурного вечера голова раскалывается, тело ноет, а настроение падает? Не корите себя, а лучше попробуйте эти проверенные способы, которые помогут организму быстрее восстановиться.
1. Рассол
Почему помогает: богат калием, нормализует работу сердца, восстанавливает водно-солевой баланс. Эфирные масла укропа успокаивают желудок, выводят токсины, уменьшают отёки.
Как использовать:
- Классический огуречный рассол — стакан, затем вода, травяной или зелёный чай.
- Капустный рассол с оливковым маслом и солёным огурцом — бодрящий коктейль.
2. Витамин C
Почему помогает: ускоряет метаболизм, уменьшает воспаления, нормализует кровообращение.
Как использовать:
- Шипучий витамин C (если нет противопоказаний: аллергия, язва, гастрит).
- Цитрусовые: мандарины, апельсины, лимоны.
- Антипохмельный коктейль: 200 мл апельсинового сока, 40 г мёда, 1 лимон с кожурой, пару кубиков льда — взбить в блендере.
3. Кисломолочные напитки
Почему помогают: бактерии ускоряют вывод продуктов распада алкоголя, насыщают витаминами группы B.
Как использовать:
- Кефир, айран, тан или кумыс — не более 500–600 мл, лучше натощак.
- Коктейль «Утро понедельника»: 150 мл кефира, 50 г натёртого огурца, укроп, 3 ч.л. сахара, соль и специи — перемешать.
4. Сырые яйца
Почему помогают: желтки содержат цистеин — аминокислоту, действующую как сорбент, защищает стенки желудка.
Как использовать:
- Перед застольем: 2 сырых яйца, размешанные в стакане.
- На следующий день: коктейль из томатного сока и светлого пива (1:1) с добавлением яичного желтка. Важно: тщательно мыть яйца, чтобы избежать сальмонеллы.
Дополнительно:
- Принять прохладный душ.
- Пить много чистой воды.
- Проветривать комнату.
- Лёгкая физическая активность: прогулка или рутинная работа.
Эти простые методы помогут быстрее восстановить силы и вернуть бодрость после праздника.
