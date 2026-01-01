Baltijas balss logotype
В среду в ДТП пострадали десять человек

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.01.2026
LETA
Изображение к статье: В среду в ДТП пострадали десять человек

В последний день 2025 года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали десять человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В среду зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия.

В среду вечером из-за аварии было заблокировано движение на Лиепайском шоссе (A9) в Валгундской волости около Тирели.

В аварии участвовали два автомобиля. По предварительной информации, пострадали три человека, которые были доставлены в местное медицинское учреждение. Государственная полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) агентству ЛЕТА сообщили, что наиболее серьезную травму, связанную с транспортными средствами, получил водитель квадроцикла, на котором находились пять человек. Когда транспортное средство съехало в кювет, один из участников аварии был доставлен в больницу с политравмой.

40-летний мужчина, переходя железнодорожные пути в темноте, попал под поезд и получил травмы, несовместимые с жизнью.

За вождение в нетрезвом состоянии задержаны девять водителей, заведено семь уголовных дел. Один уголовный процесс заведен за вождение после употребления наркотиков.

Вчера оформлено 357 административных протоколов за нарушения правила дорожного движения, в том числе 85 за превышение скорости и 23 за агрессивное вождение.

В новогоднюю ночь в стране было зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, из них 63 - в Рижском регионе, 14 - в Земгале, 13 - в Латгалии, восемь - в Видземе и четыре - в Курземе.

В Рижском регионе в авариях пострадали четыре человека, в том числе два пешехода и один велосипедист. Пять человек получили травмы в Земгале и один - в Латгалии.

В Службе скорой медицинской помощи (ССМП) агентству LETA пояснили, что травмы участников аварий были несерьезными. Самая серьезная травма, связанная с транспортным средством, была получена во время езды на квадрицикле с пятью людьми на борту. Когда транспортное средство съехало в кювет, один из участников аварии получил более серьезные травмы и был доставлен в больницу в стабильном состоянии с политравмой средней тяжести, то есть серьезным повреждением нескольких частей тела.

В прошлый день медики NMPD также получили вызов к 40-летнему мужчине, который попал под поезд, переходя пути в темное время суток. Травмы оказались неопасными для жизни, и медики констатировали его смерть.

LETA уже сообщала, что из-за аварии в среду вечером было перекрыто движение на Лиепайском шоссе (A9) в волости Валгунде около Тирели.

Государственная полиция сообщила агентству LETA, что в аварии участвовали два автомобиля. По первоначальной информации, пострадали три человека, которые были доставлены в местное медицинское учреждение. Государственная полиция выясняет обстоятельства происшествия.

#ДТП #скорость #наркотики
Оставить комментарий

