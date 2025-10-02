Baltijas balss logotype
На конкурс «Supernova» подано 124 песни 0 329

Lifenews
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На конкурс «Supernova» подано 124 песни

На конкурс «Supernova» (национальный отбор на «Евровидение») в этом году подано 124 песни, сообщили агентству LETA представители конкурса.

Цель отбора — не только выбрать самую сильную песню, которая в мае следующего года представит Латвию на конкурсе «Евровидение» в Вене, Австрия, но и способствовать развитию латвийской музыкальной индустрии, предоставляя платформу как начинающим, так и опытным артистам.

Руководитель редакции развлекательного и документального контента Латвийского телевидения Агнесе Штраусе-Кублиня отметила, что по сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось, что свидетельствует о стремлении прославить Латвию на мировой арене, интересе к многомиллионной аудитории «Евровидения» и вдохновении, которое вызвали предыдущие успехи. Жанровое разнообразие присланных песен очень широкое — от кантри до рока.

Песни для следующего этапа «Supernova», который пройдёт в прямом эфире на телевидении в январе и феврале 2026 года, отберёт жюри — комиссия независимых экспертов в области музыки и шоу-бизнеса.

Жюри будет оценивать оригинальность песен, аранжировку, содержание и соответствие современным рыночным тенденциям. При выборе исполнителей основное внимание будет уделяться вокальным данным, потенциалу конкурировать на международной поп-сцене, предыдущим достижениям в музыкальной сфере и перспективам на будущее. Из соображений безопасности имена членов жюри, как и в прошлом году, будут обнародованы только после международного конкурса «Евровидение» в мае.

В мае прошлого года Латвию на «Евровидении» представляла группа этно-попа «Tautumeitas» с песней «Bur man laimi», которая вышла в финал конкурса и заняла 13-е место. В последние годы трансляции «Евровидения» достигли рекордных рейтингов как в Латвии, так и во всём мире. В общей сложности телевизионные трансляции конкурса в 37 странах посмотрели более 166 миллионов человек, а видеоконтент конкурса на различных платформах социальных сетей собрал более двух миллиардов просмотров.

#евровидение
