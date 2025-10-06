Канцлер ФРГ осудил обсуждение вопроса об исключении Израиля из европейского песенного конкурса. Он считает, что Германия не должна участвовать в "Евровидении" без союзника.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) заявил, что исключение Израиля из конкурса "Евровидение" стало бы скандалом. "В этом случае Германия должна отказаться от участия. Я бы это поддержал. Я считаю скандалом сам факт того, что подобное вообще обсуждается. Израиль - часть этого сообщества", - сказал он в ток-шоу Caren Miosga на телеканале ARD в воскресенье, 5 октября.

В настоящее время среди стран-участниц и телекомпаний, транслирующих конкурс, разгорелись острые дебаты. Телерадиовещатели Швейцарии и принимающей страны Австрии поддержали участие Израиля, тогда как вещатели Испании, Ирландии, Исландии, Словении и Нидерландов пригрозили бойкотом "Евровидения-2026" в Вене из-за военных действий Израиля в секторе Газа.