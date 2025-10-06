В водах океанов растворено огромное количество золота. По оценкам ученых, это почти 20 миллионов тонн. Часть драгоценного метала содержится в твердых отложениях под морским дном, что побуждает к глобальному поиску подводных богатств, пишет Wionews.

Отмечается, что Китай занимает лидирующие позиции в подводной добыче золота. Крупнейшее подводное месторождение золота, обнаруженное компанией Ruihai Mining Ltd, расположено вблизи острова Саньшань. В нем содержится примерно от 470 до 1500 тонн этого металла на глубине всего 2 км под водой. Это ставит Китай на первое место по количеству обнаруженных подводных запасов золота.

Чтобы найти это месторождение, китайские геологи использовали 67 буровых платформ и более 1000 сотрудников, при этом они обследовали площадь в 120 квадратных километров. После лет разведывательных работ подводная руда была обнаружена вблизи Лайчжоу - района, уже известного добычей золота.

Норвегия - еще одна страна, которую считают лидером по добыче ценных полезных ископаемых. Исследования показывают значительные запасы золота, меди, цинка в глубоководных местах между Норвегией и Гренландией. Впрочем, в этом случае добыча золота все еще носит преимущественно теоретический характер.