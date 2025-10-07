В Москве Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги редкие книги, фотографии, исторические бумаги и другие предметы подобного рода общей начальной стоимостью 350 000 000 руб. (3,5 миллионов евро) В числе наиболее редких лотов — «Советская азбука» авторства Владимира Маяковского и «Евклидова геометрия» 1594 года на арабском языке.

На торгах выделяются три лота. Во-первых, ранее не выставлявшееся на продажу редкое издание «Советской азбуки» Владимира Маяковского 1919 года, которую считают памятником советской типографии. Буквы алфавита исполнены в виде буквиц, скомпонованных из человеческих фигурок. В описании лота говорится, что выставленный на продажу экземпляр имеет издательскую литографированную обложку с подкраской акварелью последней буквы «А» в слове «Азбука», выполненной Маяковским только в части тиража. Начальная цена составляет 5 000 000 руб. (50 000 евро).

Еще один редкий лот — «Хронограф Сергея Кубасова». Это рукописное собрание повествований о ключевых событиях российской истории от Рюрика до Ивана Грозного, предположительно, 1672 года. Его стартовая цена составляет 8 млн руб. Кроме того, на продажу выставлено первое печатное издание трудов Евклида на арабском языке 1594 года, один из важнейших научных памятников эпохи Возрождения. «Это первое печатное издание на арабском языке представляет собой не перевод древнегреческого оригинала, а редакцию, переработанную версию более ранних арабских переводов с дополнениями и комментариями»,— говорится в описании.

«Представленная на аукционе редакция «Начал» традиционно приписывается персидскому ученому-энциклопедисту Насиру ад-Дину ат-Туси (1201–1274), о чем говорится на титульном листе. Но многие ученые больше не признают его авторство. Истинный автор, которого обычно называют «Псевдо-ат-Туси», неизвестен, хотя некоторые считают, что это мог быть сын ат-Туси — Садр ад-Дин»,— сообщает «Литфонд». В лот входит 13 книг, что делает его крайне редким, так как в большинстве изданий трудов Евклида 12 книг, и они есть в крупных библиотеках. Стартовая цена лота составляет 8 000 000 руб. (80 000 евро).

Среди раритетов также значатся издания, имеющие исключительно музейную ценность: «Триодь постная» 1561 года, отпечатанная в Венеции (3 000 000 руб. - 30 000 евро), и «Триодь цветная» 1563 года — редчайшие кириллические палеотипы XVI века (3,5 миллионов руб. - 35 000 евро). Кроме того, интерес коллекционеров может вызвать «Грамматика славенская» Мелетия Смотрицкого 1648 года, которую Михаил Ломоносов называл «вратами учености» (1,5 миллионов руб. - 15 000 евро). Из памятников XVIII века будет представлен полный комплект «Описания коронации Анны Иоанновны» 1730 года, стартовая цена которого составляет 1 млн руб.

Продаваться будут также автографы: в каталоге представлены 27 писем Лили Брик за 1948–1974 годы (250 тысяч руб. - 2,5 тысяч руб), мраморный пласт с автографом Эдуарда Лимонова в честь рождения его первенца (120 тысяч руб. - 1,2 тысяч руб.), материалы для несостоявшегося издания сказки А. М. Ремизова «Не весть что. Сказка о царе Додоне» (550 тысяч руб. - 5,5 тысяч руб).

По словам инвестиционного стратега «Гарда Капитала» Александра Бахтина, книги и рукописи —это прежде всего коллекционные вещи. «Они обладают теми же свойствами, что и другие редкие предметы антиквариата или исторические артефакты, на них есть спрос со стороны заинтересованных покупателей, готовых тратить крупные суммы на объект интереса»,— отмечает он. Поэтому рукописи и книжные древности дорожают примерно теми же темпами, что и картины, вино и другие коллекционные ценности: не ниже долларовой инфляции, но в пределах 10% ежегодно.

Для потенциальных инвесторов проблема покупки, например, “Евклидовой геометрии” не только в ее высокой цене, но и в узком рынке сбыта. «Картины более универсальны, и их может оценить даже неспециалист. А вот насладиться владением книги по геометрии на арабском языке в полной мере может лишь тот, кто любит историю, неравнодушен к точным наукам плюс читает по-арабски. Таких интеллектуалов по всему миру единицы»,— говорит господин Бахтин.

В отличие от живописи или винтажа, где есть относительно широкая база покупателей, рынок старопечатных и рукописных книг узок и во многом зависит от вкусов и интересов небольшого круга собирателей, а также от музеев и библиотек, согласна руководитель мультисемейного офиса «БКС Мир инвестиций» Галина Гветадзе.

«Поэтому рассматривать такие лоты как ликвидные инвестиции вряд ли правильно — это скорее форма культурного коллекционирования, иногда сопровождающаяся ростом цены»,— считает она.

Но, по ее словам, отдельные категории книжных ценностей действительно показывают устойчивую инвестиционную динамику. «Это, например, самые первые издания культовых авторов — Шекспира, Пушкина, Достоевского, европейские издания XV века, книги с автографами или уникальным происхождением, важные научные труды, сыгравшие роль в развитии мировой мысли»,— перечисляет госпожа Гветадзе, добавляя, что здесь действует правило: чем шире круг тех, кто понимает значимость книги, тем выше вероятность ее роста в цене и ликвидности.