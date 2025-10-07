Щупальца осьминога способны самостоятельно исследовать окружающую среду и обмениваться информацией между собой.

Ученые из Вашингтонского университета (США) изучали нервную систему двух видов головоногих моллюсков — гигантского осьминога (Enteroctopus dofleini) и красного осьминога (Octopus rubescens). Цель исследований заключалась в том, чтобы понять, как щупальца моллюсков взаимодействуют с их мозгом, сообщает Science Daily.

В ходе экспериментов осьминогам предлагали кубики и другие мелкие предметы, а также помещали их в лабиринты с спрятанными угощениями. Результаты показали, что щупальца обладают собственной нервной системой. Осьминог фактически не осознает точного положения своих «ног».

«У щупалец осьминога есть нейронное кольцо, которое позволяет координировать движения независимо от мозга», — пояснил один из авторов исследования, Доминик Сивитилли.