Шах и мат, Магнус Карлсен - 26-летняя красотка покорила чемпиона мира

Lifenews
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

У лучшего шахматиста планеты было несколько бурных романов.

В конце сентября шахматист впервые стал отцом. А женился он еще в начале 2025 года. Церемония прошла тайно в одной из церквей Осло.

По праву лучший действующий шахматист мира Магнус Карлсен всегда предпочитал попадать в новостные заголовки, пусть даже порой и скандальные, исключительно благодаря своей игре. При этом то, что происходит в его личной жизни, тоже всегда интересовало многих. Разговаривать в интервью о девушках шахматисту никогда не нравилось, и от пикантных вопросов он увиливал, как мог. Например, как-то раз признался, что вообще впервые влюбился только в 25 лет, а все его увлечения противоположным полом до этого были лишь мимолетными.

В 2014 году Магнусу приписывали отношения с Кейт Мерфи, гендиректором компании Play Magnus, которая выпустила одноименное приложение — в нем можно изучать шахматы и сразу в них играть. Тогда сам Карлсен отношения с коллегой опровергал и говорил, что их связывает исключительно работа. То, что крест на своей личной жизни он вовсе не ставит, а просто ждет подходящего для создания семьи момента, чемпион не скрывал. В 2015 году шахматист купил особняк в пригороде Осло и тем самым дал понять, что готов стать мужем, однако знаменательного события пришлось ждать еще 10 лет. В этот период у Магнуса Карлсена было несколько громких, но скоротечных романа, а женился он только в 2025-м.

1080x1350_0xJHkrS0GF_1160691856810214074.jpg

Про Эллу Викторию Малон известно довольно мало. Ей 26 лет, ее отец — американец, а мать — норвежка. Долгое время девушка жила на две страны, а потом по работе переехала в Сингапур. «Она самая понимающая и поддерживающая», — говорил шахматист о своей избраннице. Поженились Магнус и Элла в начале 2025 года в одной из часовен Осло, церемония прошла тайно. Спустя несколько месяцев шахматист признался, что его прекрасная супруга ждет ребенка, а 27 сентября впервые стал отцом. Об этом рассказала жена шахматиста, которая опубликовала в соцсетях фото, как Карлсен спит рядом с малышом. Судя по синему эмодзи-сердечку на снимке, у пары родился сын.

#шахматы
