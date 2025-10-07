Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скандал в Париже: Меган Маркл обвинили в неуважении к памяти леди Ди 0 262

Lifenews
Дата публикации: 07.10.2025
Kleo
Изображение к статье: Скандал в Париже: Меган Маркл обвинили в неуважении к памяти леди Ди

Герцогиня Сассекская приехала на Неделю моды в Париже. Возвращаясь с показа, Меган Маркл закинула ноги, проезжая туннель, в котором погибла леди Ди.

Меган Маркл раскритиковали из-за короткого видео, снятого в Париже. Жена принца Гарри опубликовала ролик, где закинула ноги в лимузине, проезжая недалеко от туннеля Альма – того самого места, где трагически погибла принцесса Диана.

Поездка в Европу стала для Меган первой за последние два года. Поводом послужил показ Balenciaga на Неделе моды в Париже – дебютное шоу Пьерпаоло Пиччоли, с которым герцогиня дружит. Для выхода в свет Маркл выбрала белоснежный наряд, а на вечер сменила его на облегающее черное платье. Позже она поделилась серией видео о своей поездке, где и появились злополучные кадры.

На видео герцогиня Сассекская отдыхает в лимузине, снимая огни Парижа из окна автомобиля. Казалось бы, обычный момент – если бы не символичное место, мимо которого она проезжала. Пользователи быстро заметили, что неподалеку находится туннель Альма, где в 1997 году погибла мать ее мужа, принцесса Диана.

Видео вызвало бурную реакцию. Королевский эксперт Ричард Фитцуильямс назвал поступок "ошеломляющим" и "бессмысленно бесчувственным". В соцсетях герцогиню обвинили в цинизме и отсутствии такта.

"Она в своем уме?", "Как можно вести себя так рядом с местом трагедии?" – пишут возмущенные комментаторы.

Многие блогеры назвали Меган «американской психопаткой». «Она в себе вообще? Ноги наверху в лимузине, когда рядом произошла трагедия?», «Она либо не понимает, что делает, либо она просто не знает, где погибла ее свекровь», — возмутились в Сети.

Поклонники королевской семьи считают, что подобные выходки окончательно портят репутацию Меган в глазах общественности, а некоторые даже предположили, что этот жест был "скрытым посланием" Виндзорам.

Читайте нас также:
#меган маркл
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
4
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
76-летняя Пугачева выказывает признаки деменции, уверена психолог
Изображение к статье: Примадонна умеет удивлять публику. Иконка видео
Малыш против медицины: новорождённый появился на свет с контрацептивом в кулаке
Изображение к статье: Малыш против медицины: новорождённый появился на свет с контрацептивом в кулаке
В Австрии через 35 лет раскрыли дело о младенцах, перепутанных в роддоме
Изображение к статье: В Австрии через 35 лет раскрыли дело о младенцах, перепутанных в роддоме
Изображение к статье: Популярные напитки оказались причиной болезни печени
Популярные напитки оказались причиной болезни печени 1 203
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Шах и мат, Магнус Карлсен - 26-летняя красотка покорила чемпиона мира 141
Изображение к статье: Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения
Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения 124
Изображение к статье: Павел Дуров искупался в запрещенном месте
Павел Дуров искупался в запрещенном месте 187

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 3
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 6
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 18
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 14
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 28
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 20
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 3
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 6
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео