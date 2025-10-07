У Макронов все стабильно: Эманюэль продолжает играть в императора, Жан-Мишель Брижит - в самую элегантную француженку. Выходные президентская чета провела в Люксембурге в компании монарших особ со всей Европы.

Во Дворце Великого Герцога давали торжественный ужин по случаю отречения Генриха I Люксембургского и восшествия на престол его сына Вильгельма V.

Вот как описали этот светский выход хроникеры издания Gala: “Первая леди появилась в длинном платье прямого кроя бордового цвета, сдержанном и изысканном. Верх платья был выполнен из мерцающей серебристой ткани на плечах и длинных рукавах, создавая игру света и лёгкое мерцание. Брижит Макрон дополнила этот праздничный образ, выбрав металлические аксессуары: небольшой серебряный клатч и остроносые туфли в тон, которые удлинили её силуэт”.

Э. Макрон, в свою очередь, был одет в чёрный фрак и белую рубашку, украшенные белым галстуком-бабочкой, и оранжевым шарфом. На лацканы фрака он нацепил ордена.

Ранее ведущий эксперт по мужскому стилю Марк Боже в интервью изданию La Liberation похвалили стиль французского президента, когда выступил в защиту мужского костюма, к которому в последнее время все больше людей относится пренебрежительно. Эксперт, еженедельно анализирующий мужские образы в программе Quotidien, сказал, что мужчинам не обязательно покупать костюмы стоимостью 7000 евро. «Костюмы из Jonas Макрона стоят 380 евро, и они выполняют свою функцию. Они придают ему уверенный вид, но при этом не заставляют его выглядеть человеком, который пытается выделиться. Это умно».