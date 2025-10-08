Чтобы заказать его выступление, нужно всего 11 000 евро.

Прохор Шаляпин пригласил в свою подтанцовку plus size-модель, которая не прошла кастинг в команду Анны Асти, сообщает Mash. Девушку зовут Ирина, ей 25 лет, она москвичка и не стесняется своих форм. Вес 125 кг девушка считает своим достоинством.

По словам Прохора, он выбрал Ирину, потому что ценит пышные фигуры — это ярко, элегантно и красиво.

Ранее Ирина пыталась стать частью подтанцовки у Асти, но там предъявляют строгие требования к росту, фигуре и технике. Теперь она отправляется в гастроли вместе с Прохором.

Прохор Шаляпин на самом деле тщательно считает каждый заработанный рубль, сообщает Shot. Несмотря на свою популярность, 41-летний певец не прочь выступать на любых корпоративах и мероприятиях.

Недавно он поднял гонорар за выступление сразу на 200 тысяч рублей — теперь его ставка составляет 1,1 миллиона рублей (11 000 евро) за 4 часа. За это время он совмещает роль ведущего и исполнителя песен.

Райдер Шаляпина достаточно скромный. Он не требует роскоши: если нет бюджета на бизнес-класс, готов лететь экономом с расширенным пространством для ног. Для него главное в гостинице — горячая вода. В гримерке певца — минимум: лёгкие закуски, несколько банок Coca-Cola Light, бутылка виски Macallan и лак для волос.