Чтобы кошка чувствовала себя комфортно в доме, важно оборудовать ей удобное и безопасное место для отдыха и сна. Одним из лучших вариантов такого пространства является домик для кошки.

Почему кошке полезен домик

Кошки славятся тем, что умеют находить самые уютные уголки дома — пусть и не с нашей точки зрения. Они одинаково хорошо отдыхают на спинке дивана или в корзине с бельём, что порой заставляет нас бегать по дому в поисках мурлыки.

Домик облегчает жизнь и хозяину, и питомцу: кошка получает своё безопасное пространство, где её никто не потревожит, а вы спокойно занимаетесь своими делами. Исследования показывают, что закрытые укрытия помогают кошкам справляться с тревогой и стрессом, поэтому домик может стать идеальным убежищем для вашего питомца.

Критерии выбора домика

Дизайн домика зависит от ваших предпочтений и бюджета. Для кошек создают целые жилые комплексы с несколькими уровнями, туннелями и игрушками на верёвочках. Некоторые модели даже оборудованы лежанками с подогревом.

При этом для комфортного отдыха кошке достаточно и обычного кошачьего домика.

Важные детали:

Подстилка должна быть удобной, стираемой и практичной, так как кошка может её поцарапать или испачкать.

должна быть удобной, стираемой и практичной, так как кошка может её поцарапать или испачкать. Расположение домика важно для здоровья: избегайте сквозняков и холодных, сырых помещений, особенно если питомец стареет или склонен к артриту и простудам.

Наличие домика не гарантирует, что кошка перестанет делить с вами кровать. Но для любой мурлыки собственное пространство — важная составляющая комфорта. Кошкам необходимо иметь личное место для отдыха и сна, и лишать их этого не стоит.