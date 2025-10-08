У "английской розы" есть все, что только можно пожелать.

На днях вступила в шестой десяток актриса Кейт Уинслет, самой известной работой в кино которой остается Роза Бьюкейтер из картины Джеймса Кэмерона «Титаник». После успеха фильма актриса продолжила карьеру и получила признание как зрителей, так и критиков. Вот такова жизнь и карьера обладательницы «Оскара», пяти премий «Золотой глобус», трех премий BAFTA, двух премий «Эмми» и почетной премии «Сезар».

Она родилась в английском городе Рединг, графство Беркшир. Творческая профессия, как известно, стабильностью не блещет, так что отец был вынужден постоянно хватать подработки, а мать работала официанткой и няней. Жила ее семья настолько бедно, что им полагалось бесплатное питание от государства. Когда Кейт было всего 11 лет, ее отец Роджер Уинслет получил тяжелейшую травму ноги. К тому моменту актриса уже снималась в рекламе, но после инцидента она стала работать еще больше.

А впервые вышла на сцену в пять лет в роли Мэри в школьной постановке «Рождественской пьесы». Сверстники дразнили начинающую актрису за внешность и фигуру.

В 1994 году она дебютировала в картине "Небесные создания", чем вызвала бурный восторг критики.

Обладая нежным лицом (не зря ее называют «английская роза»), Кейт, тем не менее, с раннего этапа карьеры бралась за роли женщин сложных, идущих к свободе извилистыми путями. Сначала это были девушки в беде с внутренним надломом: от Марианны Дэшвуд у Энга Ли до Офелии в «Гамлете» Кеннета Браны.

В ее звездной роли, Розы из «Титаника», началась интересная трансформация. Это все еще была хрупкая на первый взгляд женщина с богатым внутренним миром, но в ней явно чувствовался стержень, который позволил ей отказаться от богатства ради настоящей любви.

Но самую непревзойденную известность Кейт принес фильм "Титаник" 1997 года, собравший 2 000 000 000 долларов в мировом прокате.

«Титаник» — из тех фильмов, что знают даже те, кто не интересуется кино и провел годы в закрытом наглухо бункере. Самая дорогая и масштабная картина своего времени, выигравшая одиннадцать «Оскаров» и собравшая бешеные деньги в прокате, чуть не стоила Уинслет здоровья: на съемках она заработала переохлаждение.

Впрочем, все обошлось и успех фильма открыл актрисе множество дверей, а также подарил ей близкого друга, Леонардо Ди Каприо, с которым они душераздирающе достоверно сыграли одну из величайших историй любви на экране.

Лео даже подарил ей «кольцо дружбы» со специальной гравировкой, содержание которой актриса, впрочем, не разглашает. С Кэмероном у нее тоже сложились теплые отношения: после того, как она получила роль в «Титанике», Кейт даже отправила режиссеру букет роз. Спустя многие годы он пригласит ее сниматься в сиквеле «Аватара», одного из самых мощных своих блокбастеров.

За роль Розы актриса получила вторую номинацию на «Оскар» — ей тогда, на минуточку, было всего 22 года. Награду в тот раз забрала Хелен Хант («Лучше не бывает»), но Уинслет не унывала. Многие другие актрисы на ее месте после такой роли ринулись бы повторять коммерческий успех. Но Кейт, как истинного творца, интересовало другое. Она отказалась от участия в таких хитах как «Влюбленный Шекспир» и «Анна и король».

Вместо этого сыграла мятежную путешественницу Рут Баррон в драме Джейн Кэмпион «Священный дым», которую приняли неоднозначно. Провал это был или hidden gem — киноведы и публика до сих пор задаются этим вопросом. Но, по словам актрисы, именно работа с Кэмпион подарила ей подлинное актерское бесстрашие.

С телевидением у актрисы встречи редкие, но меткие. Смешное камео в «Массовке», ударный выход в «Милдред Пирс» Тодда Хейнса, хитовая «Мейр из Исттауна». За последние две роли Кейт заработала «Золотые глобусы» и «Эмми». А в относительно недавнем «Режиме» она сыграла эксцентричную женщину-диктатора. И это тоже интересный поворот, поскольку актриса пока еще редко изображает на экране злодеек, но такие роли ее очень привлекают. А еще хорошо вписываются в созданную ее арку независимых и непростых женщин, внутри которых бушуют бури. Даже во франшизу «Дивергент» Уинслет вписалась именно потому, что ей понравилась идея сыграть «интеллектуальную злодейку».

У Кейт Уинслет есть все, что только можно пожелать, но она явно не собирается почивать на лаврах. Актриса продолжает экспериментировать, снимаясь в откровенных проектах типа «Аммонита» Френсиса Ли, а ее голос в индустрии звучит по-прежнему очень громко. В 2021 году она основала продюсерскую компанию Juggle Productions. Уинслет хочет давать жизнь историям, «в которых женщины, мужество и истина в центре внимания». Очевидно, что для нее это не просто статусная строка в резюме.