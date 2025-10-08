В соцсетях продолжает набирать популярность реалити «Тайная жизнь мормонских жен», в котором супруги последователей мормонской церкви делятся подробностями жизни с верующими мужьями. Всего через три дня после показа первой серии программа стала самой просматриваемой на стриминговом сервисе Hulu, из-за чего ее тут же продлили на второй сезон. Скандальное шоу взорвало соцсети: и пока одни призывают спасти женщин из плена, другие считают их образ «традиционной жены» продуманным способом зарабатывать миллионы на жалости зрителей. Что действительно творится в мормоноских браках — разбиралась «Лента.ру».

Кто такая жена мормона?

Мормоны называют себя последователями церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Она была основана Джозефом Смитом в 1830 году в США. Мормоны почитают в Библию, но в то же время уверены, что Бог-Отец, Иисус Христос и Святой Дух — это три отдельные реальные личности.

Мормоны обычно посвящают жизнь активной миссионерской работе и соблюдают строгие ограничения, в том числе отказываются от кофе, чая, табака, мяса и алкоголя. Для них также важно состоять в браке и иметь большую крепкую семью, но многоженство при этом официально запрещено.

В браке мормоны обычно устанавливают правила и для своих жен: они не должны работать, но обязаны следить за домом и детьми. Внешний вид женщин тоже контролируется мужьями: обычно они выполняют домашние обязанности в платьях ниже колен и с рукавами до локтя, отказываясь от нарочитой сексуальности. Макияж при этом приветствуется, но строго в нейтральных тонах.

Однако современные жены мормонов в погоне за заработком и популярностью ломают традиционные правила, все чаще отходя от классического образа trad wife («традиционной жены»). Блогерши в роскошных нарядах люксовых брендов снимают кулинарные видео и дают советы по сплочению семьи.

Благодаря видео с хештегом #MomTok в соцсетях даже появились одноименные женские сообщества, в которые входят сотни тысяч женщин по всему миру. Их цель — разрушить стереотипные представления о женах мормонов.

Писательница и актриса Садаф Ахсан объясняет феномен подобных сообществ наличием у «традиционных жен» свободного времени и желанием быть в центре внимания — хотя бы в онлайн-пространстве.

Кто популяризирует феномен trad wife?

Ставшая в 2023 году обладательницей титула «Миссис Америка» Ханна Нилман променяла мечту стать балериной на семейную жизнь на ферме с супругом Дэниелом Нилманом, выросшем в мормонской семье. Его отец — Дэвид Нилман, миллиардер и основатель ряда крупных авиакомпаний, включая JetBlue.

До свадьбы Ханна была мало знакома с будущим мужем и отказывалась от свиданий с ним в течение полугода, поскольку на тот момент училась в танцевальной школе. Однако благодаря связям отца Дэниел все же добился свидания с девушкой и уже всего через два месяца после первой встречи она вышла за него замуж, а еще через три — забеременела.

«Я бросила танцевать, что было трудным решением. Я отказалась от части себя. Но Дэниел тоже отказался от своих карьерных амбиций», — утверждала в интервью Times Ханна, которую в сети прозвали «королевой традиционных жен».

Однако журналистка Меган Агнью заметила в словах блогерши лицемерие. По ее мнению, Дэниел, в отличие от жены, добился всех своих желаний и целей.

После публикации скандального интервью на Ханну посыпался шквал негативных комментариев от подписчиков, которые были уверены, что она лишь создает видимость счастливой семейной жизни на ферме. В TikTok даже призывали спасти Ханну из супружеского плена, но она подобные комментарии игнорировала.

Некоторые пользователи пытались поддержать Ханну, отмечая, что ее блог — это единственное место, в котором она может почувствовать свободу от Дэниела. Другие напоминали, что Ханна Нилман живет с наследником миллиардной империи и точно не нуждается в жалости.

Коллега Ханны по соцсетям, бывшая модель Нара Азиза Смит, несмотря на брак с последователем мормонизма, превратила ведение блога в работу. За ее творчеством в Instagram следят 4,7 миллиона подписчиков.

Инфлюэнсер ежедневно публикует видео с приготовлением блюд и напитков, представая перед камерой с идеальным макияжем и укладкой, предпочитая наряды исключительно люксовых марок. Среди ее фаворитов — бренды J'amemme и Selezza London с вещами стоимостью как минимум от 1250 евро.

А блогерша Эсти Уильямс и вовсе считает статус жены мормона своим предназначением. Отказавшись от карьеры метеоролога, она стала домохозяйкой и начала вести личный блог, подыскав для контента яркую изюминку: она снимает видео о готовке и уборке исключительно в платьях в стиле 1950-х годов, фартуке и с уложенными на бигуди волосами.

«Я считаю, что мое предназначение — быть хранительницей домашнего очага. Некоторые пытаются представить это явление в зловещем свете или придать ему какой-то другой, более темный смысл», — сказала она и подчеркнула, что не навязывает другим женщинам свою точку зрения.