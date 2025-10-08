Красное вино и шоколад часто называют полезными для здоровья (конечно, в умеренных количествах). Но исследование в Миссури доказало: всего 15 минут общения с собственной собакой могут приносить организму больше пользы, чем сладости или бокал вина. И при этом никакого сахара и алкоголя.

Эксперимент, который показал силу собачьей дружбы

В исследовании участвовали сто человек: половина владельцев собак, половина — без питомцев. Участники проводили по 15 минут в трёх разных сценариях:

с собственной собакой;

с чужой собакой;

с собакой-роботом.

Во время всех сессий люди гладили и чесали собаку, а каждые пять минут измерялось артериальное давление. Также брали анализ крови до и после общения.

Результаты впечатляют: у людей, общавшихся со своей собакой, давление упало в среднем на 10% всего за четверть часа. Общение с чужой собакой или роботом такого эффекта не давало.

Как собаки поднимают настроение

Общение с собственным питомцем повышало уровень серотонина — гормона радости. В то же время чужая собака не оказывала влияния, а робот даже снижал уровень серотонина.

Так как низкий серотонин связан с депрессией, можно сказать: собаки — это натуральные антидепрессанты. Рядом с ними мы расслабляемся и получаем удовольствие — почти как от плитки шоколада, но безопаснее и полезнее.

Здоровье и активность с собакой

Собаки помогают не только психическому здоровью. Владельцы питомцев в среднем более активны и здоровы: прогулки и игры с собакой стимулируют физическую активность, спасают от гиподинамии и помогают поддерживать форму.

Итак, регулярное общение с собакой — не только радость и удовольствие, но и настоящая польза для сердца, сосудов и настроения.