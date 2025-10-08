Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему собака полезнее вина и шоколада 0 107

Lifenews
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему собака полезнее вина и шоколада

Красное вино и шоколад часто называют полезными для здоровья (конечно, в умеренных количествах). Но исследование в Миссури доказало: всего 15 минут общения с собственной собакой могут приносить организму больше пользы, чем сладости или бокал вина. И при этом никакого сахара и алкоголя.

Эксперимент, который показал силу собачьей дружбы

В исследовании участвовали сто человек: половина владельцев собак, половина — без питомцев. Участники проводили по 15 минут в трёх разных сценариях:

  • с собственной собакой;
  • с чужой собакой;
  • с собакой-роботом.

Во время всех сессий люди гладили и чесали собаку, а каждые пять минут измерялось артериальное давление. Также брали анализ крови до и после общения.

Результаты впечатляют: у людей, общавшихся со своей собакой, давление упало в среднем на 10% всего за четверть часа. Общение с чужой собакой или роботом такого эффекта не давало.

Как собаки поднимают настроение

Общение с собственным питомцем повышало уровень серотонина — гормона радости. В то же время чужая собака не оказывала влияния, а робот даже снижал уровень серотонина.

Так как низкий серотонин связан с депрессией, можно сказать: собаки — это натуральные антидепрессанты. Рядом с ними мы расслабляемся и получаем удовольствие — почти как от плитки шоколада, но безопаснее и полезнее.

Здоровье и активность с собакой

Собаки помогают не только психическому здоровью. Владельцы питомцев в среднем более активны и здоровы: прогулки и игры с собакой стимулируют физическую активность, спасают от гиподинамии и помогают поддерживать форму.

Итак, регулярное общение с собакой — не только радость и удовольствие, но и настоящая польза для сердца, сосудов и настроения.

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Внесенный в черный список Латвии Садальский проехался по министру Байбе Браже
Изображение к статье: Внесенный в черный список Латвии Садальский проехался по министру Байбе Браже
Как оживить интимную жизнь: советы для тех, кому стало скучно в постели
Изображение к статье: Как оживить интимную жизнь: советы для тех, кому стало скучно в постели
Популярная ягода оказалась способна улучшать работу мозга
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась способна улучшать работу мозга
Изображение к статье: instagram.com/lienegreifane
Юбилей в Америке Лиене Грейфане отмечала с болью в сердце из-за сына 353
Изображение к статье: Пара занялась сексом на глазах возмущенных отдыхающих
Пара занялась сексом на глазах возмущенных отдыхающих 712
Изображение к статье: Знойная Меган - свежа и хороша. Иконка видео
В 44 года Меган Маркл носит бриллианты покойной свекрови и пьет вино по 1000 евро за бутылку 229
Изображение к статье: Фото: mothershp.sg
Ноутбук спас мужчину от бандитской пули 96

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 0
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 0
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 19
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 38
Изображение к статье: Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога 12
Изображение к статье: У ласточек нашли необычное свойство
В мире животных
У ласточек нашли необычное свойство 49
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 0
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 0
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео