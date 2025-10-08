Дайверы обнаружили золотой клад стоимостью $1 000 000 на затонувшем 300 лет назад корабле у берегов Флориды. Об этом сообщает Associated Press.

История клада связана с крушением испанской флотилии 31 июля 1715 года. Тогда ураган уничтожил несколько судов, которые перевозили золото, серебро и драгоценности из Нового Света в Испанию. За три столетия искатели сокровищ находили в этих водах множество монет и других артефактов.

Этим летом дайверам удалось поднять со дна клад, в котором было больше тысячи золотых и серебряных монет. Они были отчеканены в испанских колониях Боливии, Мексики и Перу, на некоторых сохранились даты и клейма монетных дворов.

«Это открытие связано не только с самим сокровищем, но и с историями, которые оно рассказывает. Каждая монета — это частичка истории, осязаемая связь с людьми, которые жили, работали и путешествовали во времена Золотого века Испанской империи. Найти тысячу таких монет за один раз — большая редкость», — отметил Сэл Гуттузо, операционный директор компании по подъему затонувших судов.

Чтобы поднять клад, была задействована целая флотилия лодок, несколько профессиональных дайверов, которые искали сокровища с помощью подводных металлодетекторов и специальных пескоуловителей.

По законам Флориды, все сокровища и исторические артефакты, найденные на землях или в водах, принадлежащих штату, считаются его собственностью. При этом археологам могут разрешить проводить восстановительные работы. Около 20% найденных предметов обязаны оставаться в распоряжении государства для исследований или выставок в музеях.