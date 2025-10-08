Baltijas balss logotype
В 55 лет супермодель Наоми Кэмпбелл не нуждается в лифчике 0 191

Lifenews
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Для своего возраста она весьма свежа и хороша.

Для своего возраста она весьма свежа и хороша.

Манекенщица вышла в свет в черном топе из прозрачного кружева.

Супермодель Наоми Кэмпбелл показала фигуру в «голом» боди без бюстгальтера. 55-летняя Наоми Кэмпбелл стала героиней нового выпуска журнала Vogue Hong Kong. На обложке супермодель предстала в фиолетовом полупрозрачном кружевном боди с декольте, которое дополнила длинным пальто в тон и шелковой зеленой юбкой. Образ манекенщицы завершили остроносые туфли на каблуках, анклет и золотое ожерелье. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой.

В конце сентября Наоми Кэмпбелл подловилиРа папарацци во время Недели моды в Милане. Супермодель заметили перед показом Dolce & Gabbana. Манекенщица вышла в свет в черном топе из прозрачного кружева, жакете, туфлях на каблуках и массивных солнцезащитных очках. Звезда подиумов появилась на публике с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле.

До этого Наоми Кэмпбелл приняла участие в показе бренда Dilara Findiloglu. Супермодель вышла на подиум в черном кожаном платье с глубоким декольте, которое дополняли болеро в тон, перчатки, латексные лосины, туфли на каблуках и ожерелья и цепи. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с черными тенями и розовой помадой.

Наоми Кэмпбелл — британская супермодель, актриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения. Работает на подиумах с 15 лет. Стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time.

#наоми кэмпбелл
