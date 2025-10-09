По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы Фонда кино по итогам сентября следует, что сборы кинотеатров за этот период увеличились на 47% и достигли почти 2,5 миллиардов руб. (около 25 миллионов евро), годом ранее показатель был на уровне 1,7 миллиардов руб. Посещаемость залов в сентябре также показала рост, хоть и незначительный — 6%, до 6 000 000 зрителей. В топ-5 по сборам в прокате два проекта российского производства. Речь идет о военной драме «Август» (АО «Дирекция кино», второе место, общая касса за сентябрь — 300,5 миллионов руб. или 3 миллиона евро) и триллере «Вниз» (ООО «Вайс филмс»; пятое место, сборы — 117 миллионов руб.).

Большая часть зрителей выбрала экранизацию романа Брэма Стокера «Дракула» от Люка Бессона (475,7 миллионов руб., первое место). На третьем месте — очередная адаптация хоррора Стивена Кинга «Долгая прогулка» (213,4 миллионов руб.), следом идет французско-американская мультипликация «Зверопоезд» (143,4 миллионов руб.).

Впрочем, пока официальный прокат наращивал показатели, альтернативный (показ фильмов, не имеющих правообладателей России, под видом короткометражных лент) продолжил терять сборы. Так, по данным отраслевого издания Cinemaplex, в сентябре общая касса таких релизов составила 162 миллионов руб., что меньше показателей годом ранее на 45%. Упала и посещаемость таких показов, отмечают аналитики, с 724 тысяч до 366 тысяч зрителей.

С точки зрения участников рынка недвижимости даже положительная динамика проката сейчас не изменит ситуацию для кинотеатров. После пандемии уровень посещаемости кинотеатров находится в состоянии «качелей» в вилке 90–150 млн зрителей в год в зависимости от года, политической ситуации и наличия кинохитов, напоминает старший директор, руководитель департамента маркетинговых исследований и разработки концепций торговой недвижимости CMWP Андрей Шувалов. Так, для проектов, где площадь кинотеатров составляет 4–5 тысяч кв. м, данные показатели являются «критическими», считает он, что требует уменьшения площади кинотеатра для обеспечения эффективности и повышения стоимости билетов: «В новых проектах кинотеатры рассматривают площадь порядка 2,5 тысяч кв. м с уменьшенными залами, но количество залов по-прежнему сохраняют на уровне пяти-шести».