К Земле приближается облако солнечной плазмы, регистрируются первые признаки явления, однако магнитные бури еще не начались. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии.

Облако плазмы было выброшено на Солнце 3 октября во время вспышки, выброс был медленным, без ударов, поэтому магнитосфера успела подстроиться, пояснили ученые. Геомагнитных бурь и возмущений на данный момент не фиксируется.

«Текущие возмущения, предварительно, могут быть достаточно продолжительными (от суток и более), поэтому сохраняется высокая вероятность, что через небольшое время дойдет и до слабых геомагнитных бурь», — добавили специалисты.