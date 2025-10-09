В начале отношений чувства и секс всегда яркие и захватывающие, но со временем может показаться, что интимная близость стала скучной. Один и тот же человек рядом, та же, что и всегда, обстановка или нежелание вновь и вновь стараться производить впечатление — причины для этого разные. В материале рассказываем, что делать, если секс с партнером стал скучным.

Открыто поговори об этом с партнером

Не стоит просто приносить в спальню новую секс-игрушку, хоть и кажется, что это на 100% поможет разнообразить секс. Или всеми силами намекать партнеру, что интим кажется тебе скучным. Лучшее, что ты можешь сделать в такой ситуации, — честно, открыто и тактично поговорить с ним о том, что тебя беспокоит.

Специалист по семейным отношениям Неха Прабху рекомендует начинать разговор в нейтральное время, например, когда готовите с партнером ужин или гуляете наедине в парке. Начинай с того, что тебе нравится в сексе и чего бы ты хотела в него добавить, чтобы он был разнообразным. Следи за тем, чтобы твои слова не звучали как обвинение в адрес партнера или жалоба на то, что он недостаточно хорош в постели.

Также важно отметить, что большая ошибка — начинать беседу с партнером об интимной близости со слов «Нам нужно поговорить» и затевать ее до или после секса. Такой подход приносит эмоциональное напряжение и способствует не улучшению отношений, а ссорам и обидам.

Стань инициатором спонтанного секса

Секс может казаться однообразным из-за того, что он происходит словно по расписанию и его инициатором всегда выступает один партнер. Чтобы справиться со скукой в интимной жизни, стоит стать зачинщицей спонтанного секса.

Сделай партнеру массаж, плавно переходящий в интимную близость, предлагай попробовать что-то новое, говори о своих желаниях и фантазиях. А еще стоит научиться создавать сексуальное настроение.

Чаще флиртуй с партнером лично и по телефону

Флирт — это способ выразить свои искренние чувства и дать понять, что партнер тебе нравится, а также намекнуть на желание интимной близости. Поэтому стоит чаще прибегать к такому поведению, как при личных встречах, так и по телефону. А о том, как научиться флиртовать, можешь узнать из этого материала.

Уделяйте больше времени прелюдии

Бывает, что у пар, которые долго вместе, из секса почти полностью пропадает прелюдия или она становится очень однообразной. Из-за этого может быть сложно настроиться на нужный лад, а также ощутить уровень возбуждения, который поможет достичь оргазма.

Чтобы сделать близость разнообразной и приносящей удовольствие, уделяйте больше времени прелюдии. А об идеях, как сделать предварительные ласки приятными и особенными, читай здесь.

Проведите время вне дома

Не только секс, но и отношения в целом могут показаться скучными, когда жизнь тянется привычно и монотонно. Чтобы она не превратилась в день сурка, важно находить интересные занятия, которыми можно заняться одновременно с партнером. Это помогает не только узнать что-то новое друг о друге, но и почувствовать особую близость или романтический интерес.

Посмотрите фильм ужасов или прокатитесь на высоком аттракционе, откройте для себя новый ресторан или покатайтесь на машине по ночному городу — время, проведенное вместе вне дома, создает в отношениях близость и настраивает на романтический лад.

Заполните список «Да/нет/возможно»

Не каждому человеку легко открыто говорить партнеру о своих фантазиях и предложениях относительно секса. Этому может мешать смущение, страх осуждения или неловкость. Чтобы с ними справиться, предложи партнеру заполнить список «Да/нет/возможно». Он должен включать: различные виды секса, использование секс-игрушек, предпочитаемые ролевые игры, места, которые рассматриваются для близости, другие интимные аспекты.

Пусть партнер составит такой же список. Обменяйтесь ими, а затем обсудите результаты. Это поможет лучше понять привычки и предпочтения друг друга, а также увидеть точки соприкосновения, чтобы внести разнообразие в свой секс.

Разберись с эмоциональными проблемами

Скука может возникнуть не только из-за того, что в сексе практикуются одни и те же позы или он бывает слишком редко. Бывает, что эмоциональное состояние партнеров делает его неразнообразным.

Вряд ли захочется пробовать что-то новое или уделять максимум внимания человеку, на которого обижена, раздражена или если в нем разочарована. Поэтому перед тем, как предлагать внести изменения в секс и бороться с чувством, что тебе скучно, стоит разобраться с эмоциональными проблемами.

Стоит отметить, что нередко проблемы в сексе являются последствием неумения выражать свои чувства и эмоции, правильно разрешать конфликты и расставлять жизненные приоритеты. С некоторыми из этих ситуаций можно справиться самостоятельно, а если это не получается, не стоит пренебрегать консультацией с профессионалом.