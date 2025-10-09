2 октября министр иностранных дел Латвии Байба Браже включила российского актера Станислава Садальского в список нежелательных лиц, запретив ему въезд в страну на неопределённый срок. Тот в ответ весьма оскорбительно высказался в адрес министра.

В начале октября министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о включении российского актёра Станислава Садальского в список персон нон грата. Решение принято на основании второй части 61 статьи Закона об иммиграции и означает бессрочный запрет на въезд в страну.

⛔️ Esmu pieņēmusi lēmumu iekļaut Krievijas pilsoni Staņislavu SADAĻSKI Latvijai nevēlamo personu sarakstā un noteikt aizliegumu ieceļot 🇱🇻 uz nenoteiktu laiku.

Lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 61. panta 2. daļu.

По словам главы МИДа, Садальский публично поддерживает российскую агрессию против Украины и распространяет утверждения, что конфликт якобы был спровоцирован украинским правительством. Также ранее актёр посетил Юрмалу, где заявил, что рад возможности говорить по-русски, а не на «этом непонятном языке».

В ответ на решение латвийского МИДа Садальский в интервью российским СМИ заявил, что «раньше гордился Латвией как витриной советской империи», но теперь считает её «задворками Европы». Он также утверждал, что Браже якобы посещала его спектакли и «говорила хорошие слова». При этом артист в ироничной форме пригласил министра в Москву.

«Она приходила на мои спектакли и говорила мне очень хорошие слова. Ну хорошо. Она меня на неопределенный срок в Латвию не пускает – а я ее пускаю в Москву. Пускай приезжает ко мне, моя квартира к её услугам. Жилье у меня достаточно большое, будет отдельная комната. Я приглашаю госпожу министра иностранных дел Латвии погостить у меня», - заявил Садальский российским журналистам.