Внесенный в черный список Латвии Садальский проехался по министру Байбе Браже

Lifenews
Дата публикации: 09.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Внесенный в черный список Латвии Садальский проехался по министру Байбе Браже

2 октября министр иностранных дел Латвии Байба Браже включила российского актера Станислава Садальского в список нежелательных лиц, запретив ему въезд в страну на неопределённый срок. Тот в ответ весьма оскорбительно высказался в адрес министра.

В начале октября министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о включении российского актёра Станислава Садальского в список персон нон грата. Решение принято на основании второй части 61 статьи Закона об иммиграции и означает бессрочный запрет на въезд в страну.

⛔️ Esmu pieņēmusi lēmumu iekļaut Krievijas pilsoni Staņislavu SADAĻSKI Latvijai nevēlamo personu sarakstā un noteikt aizliegumu ieceļot 🇱🇻 uz nenoteiktu laiku.

Lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 61. panta 2. daļu.

— Baiba Braže (@Braze_Baiba) October 2, 2025

По словам главы МИДа, Садальский публично поддерживает российскую агрессию против Украины и распространяет утверждения, что конфликт якобы был спровоцирован украинским правительством. Также ранее актёр посетил Юрмалу, где заявил, что рад возможности говорить по-русски, а не на «этом непонятном языке».

В ответ на решение латвийского МИДа Садальский в интервью российским СМИ заявил, что «раньше гордился Латвией как витриной советской империи», но теперь считает её «задворками Европы». Он также утверждал, что Браже якобы посещала его спектакли и «говорила хорошие слова». При этом артист в ироничной форме пригласил министра в Москву.

«Она приходила на мои спектакли и говорила мне очень хорошие слова. Ну хорошо. Она меня на неопределенный срок в Латвию не пускает – а я ее пускаю в Москву. Пускай приезжает ко мне, моя квартира к её услугам. Жилье у меня достаточно большое, будет отдельная комната. Я приглашаю госпожу министра иностранных дел Латвии погостить у меня», - заявил Садальский российским журналистам.

Оставить комментарий

  • А
    Алекс
    10-го октября

    Судя по выссказываниям Садальского?уровень его интеллекта соответствует уровню интеллекта Медведева.Жалко.Известный артист,а за языком не следит

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    10-го октября

    Да он просто сам бухает, и Байбиня бухает, родственные души, а так алкаши часто ссорятся публично, не раз видел на улице, кричат , орут, объявляют друг-дружку персонами нон-грата.

  • Л
    Латтоптун
    9-го октября

    Великий актёр! Классика фильмов, с его участием,- на века! А она кто? Бабочка однадневка?

  • ji
    jurijs ivanovs
    9-го октября

    садальский молодец ! отличный знаменитый российский актёр ! сказал правду ! очень многие знаменитые артисты и актёры обьявлены в латвии персонами с гранатой ! потому что они говорят правду и поэтому угоржают безопасности латвии ! а байба браже стоит на страже ! в латвии только алла пугачёва может говорить всё что хочет в юрмале ! потому что байба браже любит слушать песни пугачёвой !

  • Е
    Ехидный
    9-го октября

    такое ощущение , что эти списки с бодуна составляются , а фамилии наугад выбираются !!!

  • З
    Злой
    9-го октября

    Ну не знаю, я когда сдавал квартиру, то главное требование было- жилец не пьющий, он рисковый чувак ., пускать к себе без условия.

  • Мп
    Мимо проходил
    9-го октября

    А что Садальский сказал не так?

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го октября

    Искусство вечно.

Видео