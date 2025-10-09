Baltijas balss logotype
Врачи предупредили о риске смерти из-за популярного жаропонижающего средства

Lifenews
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врачи предупредили о риске смерти из-за популярного жаропонижающего средства
ФОТО: Unsplash

El Pais: передозировка парацетамолом повышает риск смерти.

Врачи Майта Маса, Роза Перес и Ирия Мигенс из Испанского общества неотложной медицинской помощи призвали не заниматься самолечением при любых заболеваниях, даже простуде. Об этом и, в частности, об опасности одного популярного жаропонижающего средства они поговорили с изданием El Pais.

Врачи предупредили, что передозировка парацетамолом может привести к печеночной недостаточности. Более того, этот препарат при чрезмерном употреблении повышает риск смерти, добавили они.

Проблемы со здоровьем может вызвать и ибупрофен, продолжили специалистки. Кроме того, они посоветовали отказаться от бесконтрольного приема препаратов для повышения потенции, которые последнее время стали популярны у молодежи. Врачи отметили, что зачастую люди принимают эти медикаменты не из-за проблем с эрекцией, а из-за страха ее исчезновения в постели.

  • Д
    Дед
    9-го октября

    Жить вообще опасно, от нее умирают. Сейчас эти дебилы запретят и эти таблетки без рецептов.

  • С
    Сарказм
    Дед
    10-го октября

    Жить, не применяя мозг, опасно. На всех упаковках обезбола пишут предельно допустимые дозы и если какой идиот с лозунгом "жить вообще опасно" начнет их без счета глотать и загнется, то это естественный отбор и отбраковка тупиковых генетических наборов.

Видео