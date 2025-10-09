Врачи Майта Маса, Роза Перес и Ирия Мигенс из Испанского общества неотложной медицинской помощи призвали не заниматься самолечением при любых заболеваниях, даже простуде. Об этом и, в частности, об опасности одного популярного жаропонижающего средства они поговорили с изданием El Pais.

Врачи предупредили, что передозировка парацетамолом может привести к печеночной недостаточности. Более того, этот препарат при чрезмерном употреблении повышает риск смерти, добавили они.

Проблемы со здоровьем может вызвать и ибупрофен, продолжили специалистки. Кроме того, они посоветовали отказаться от бесконтрольного приема препаратов для повышения потенции, которые последнее время стали популярны у молодежи. Врачи отметили, что зачастую люди принимают эти медикаменты не из-за проблем с эрекцией, а из-за страха ее исчезновения в постели.