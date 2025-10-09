Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 0 709

Lifenews
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
ФОТО: Global Look Press

Микропластик способен менять состав микрофлоры кишечника человека.

На международной конференции UEG Week 2025 представлено первое исследование, показавшее, что микропластик способен менять состав микрофлоры кишечника человека. Ученые из исследовательского центра CBmed и их международные коллеги выяснили, что пластиковые частицы размером менее пяти миллиметров вызывают сдвиги, схожие с теми, что наблюдаются при депрессии и колоректальном раке.

В работе использовали образцы кишечной микробиоты пяти здоровых добровольцев, которые подвергали воздействию пяти типов микропластика: полистирола, полипропилена, полиэтилена низкой плотности, полиметилметакрилата и полиэтилентерефталата. Даже при концентрациях, соответствующих обычному уровню загрязнения, наблюдались изменения кислотности среды и состава бактерий, включая Lachnospiraceae, Oscillospiraceae и Enterobacteriaceae — важные группы, отвечающие за пищеварение и метаболизм.

По словам руководителя исследования Кристиана Пахер-Дойча, микропластик может воздействовать на бактерии напрямую, меняя химическую среду или создавая новые микроскопические «ниши» для их роста. Это, в свою очередь, нарушает баланс микрофлоры и может провоцировать воспалительные или метаболические сдвиги.

Ученые подчеркивают, что микропластик обнаруживается повсюду — в воде, пище и даже воздухе, поэтому влияние этих частиц на организм нельзя игнорировать. Пока рано делать окончательные выводы о рисках для здоровья, но снижение контакта с микропластиком, по мнению исследователей, — разумная мера для защиты кишечника и мозга.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ChatGPT теперь ещё и везучий: американка разбогатела, следуя совету бота
Изображение к статье: ChatGPT теперь ещё и везучий: американка разбогатела, следуя совету бота
Таллиннская школа обслуживания попытается приготовить самый длинный бутерброд в своей истории
Изображение к статье: Таллиннская школа обслуживания попытается приготовить самый длинный бутерброд в своей истории
Цитрусовый фрукт оказался оружием против жира
Изображение к статье: Фото: Pxhere
Врачи предупредили о риске смерти из-за популярного жаропонижающего средства
Изображение к статье: Врачи предупредили о риске смерти из-за популярного жаропонижающего средства
Изображение к статье: Внесенный в черный список Латвии Садальский проехался по министру Байбе Браже
Внесенный в черный список Латвии Садальский проехался по министру Байбе Браже 8 6071
Изображение к статье: Как оживить интимную жизнь: советы для тех, кому стало скучно в постели
Как оживить интимную жизнь: советы для тех, кому стало скучно в постели 403
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась способна улучшать работу мозга
Популярная ягода оказалась способна улучшать работу мозга 299
Изображение к статье: instagram.com/lienegreifane
Юбилей в Америке Лиене Грейфане отмечала с болью в сердце из-за сына 599

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 191
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 62
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 402
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 771
Изображение к статье: F-80 Shooting Star широко применялись на начальном этапе войны в Корее.
ЧП и криминал
Без объявления войны: зачем 75 лет назад США расстреляли мирный советский аэродром 655
Изображение к статье: ChatGPT теперь ещё и везучий: американка разбогатела, следуя совету бота
Lifenews
ChatGPT теперь ещё и везучий: американка разбогатела, следуя совету бота 234
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 191
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 62
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 402

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео