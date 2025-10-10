Американка выиграла в лотерею 150 тыс. с помощью ChatGPT.

Жительница США выиграла 150 000 долларов в лотерею Powerball, использовав для этого искусственный интеллект. Об этом сообщает издание The New York Post.

Женщина по имени Кэрри Эдвардс решила проверить необычную теорию. Она решила доверить выбор комбинации боту, используя его как генератор случайных чисел. Предсказание искусственного интеллекта оказалось верным.

Выбранные ChatGPT номера принесли канадке крупный выигрыш в размере 150 тысяч долларов. Все полученные средства женщина намерена направить на благотворительные цели.

Этот случай демонстрирует, как современные технологии могут неожиданно применяться в самых разных сферах жизни.