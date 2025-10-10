Baltijas balss logotype
ChatGPT теперь ещё и везучий: американка разбогатела, следуя совету бота 0 520

Lifenews
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: ChatGPT теперь ещё и везучий: американка разбогатела, следуя совету бота
ФОТО: Google Maps

Американка выиграла в лотерею 150 тыс. с помощью ChatGPT.

Жительница США выиграла 150 000 долларов в лотерею Powerball, использовав для этого искусственный интеллект. Об этом сообщает издание The New York Post.

Женщина по имени Кэрри Эдвардс решила проверить необычную теорию. Она решила доверить выбор комбинации боту, используя его как генератор случайных чисел. Предсказание искусственного интеллекта оказалось верным.

Выбранные ChatGPT номера принесли канадке крупный выигрыш в размере 150 тысяч долларов. Все полученные средства женщина намерена направить на благотворительные цели.

Этот случай демонстрирует, как современные технологии могут неожиданно применяться в самых разных сферах жизни.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


