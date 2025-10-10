Baltijas balss logotype
Это невероятно: так выглядит мама Николая Баскова в 70 лет 1 983

Lifenews
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Самая любимая дама Николая Викторовича.

Самая любимая дама Николая Викторовича.

"Ты всегда являешься примером мудрости, доброты и любви для меня и всех окружающих".

О личной жизни Николая Баскова ничего неизвестно. Но порой артист делится сокровенным с публикой. Сегодня, в важный для себя день, артист опубликовал нежное фото с одной из самых главных женщин в его судьбе. За свою жизнь исполнитель был женат всего раз. Тот брак закончился разводом. Настолько плохим, что Николай оказался оторван от своего наследника. О последнем известно только то, что единственный сын Баскова вернулся из Израиля и получает образование в России.

Поэтому о личной жизни «натурального блондина» ходит немало слухов, на которые певец, впрочем, не обращает внимание. Единственное, что Николай готов показывать, это некоторых членов своей семьи. Например, любимую женщину, у которой на днях был день рождения. Речь идет о матери певца.

Николай родился 15 октября 1976 года в Москве. Семья проживала в городе Балашиха Московской области — там, где служил отец. Когда Николаю было два года, его отец, Виктор Владимирович Басков (10 сентября 1951 — 30 июня 2019), окончив Военную академию имени М. В. Фрунзе, переехал с семьёй на службу в ГДР, там он служил пять лет в Дрездене, Кёнигсбрюке, Галле. Отец прошёл путь от командира взвода до заместителя командира дивизии, потом окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ, служил в Генштабе в звании полковника на генеральской должности, потом работал в инспекции в Счётной палате России. Мать, Елена Николаевна Баскова (род. 7 октября 1955) — преподаватель математики по образованию, в Германии работала диктором на телевидении. С 5 лет Николай начал осваивать музыку, нотную грамоту помогала разучивать его мать дома. В школу начал ходить также в Германии.

«Дорогая мама, от всей души поздравляю тебя с прекрасным юбилеем - 70-летием! Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, здоровьем и благополучием. Ты всегда являешься примером мудрости, доброты и любви для меня и всех окружающих. Спасибо тебе за твоё тепло, заботу и поддержку. Пусть впереди ждут новые счастливые события, яркие моменты и незабываемые впечатления. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и исполнения всех желаний. Будь счастлива, любима и окружена вниманием близких и друзей. С любовью и уважением. Твой горячо любящий сын», — обратился к родительнице Басков в личном блоге.

В комментариях к посту Николая среди прочих звезд отметилась ведущая программы о здоровье Елена Малышева. «С днем рождения мамочку! Это трудный путь — быть женой военного. Она его прошла. И такая красивая! А еще воспитала прекрасного сына! Колечка! Маме — самые добрые пожелания, здоровья и счастья!» — написала ведущая шоу Первого канала «Жить здорово!».

Поклонники Баскова тоже не остались в стороне. Многие оказались весьма удивлены, что в свои 70 лет Елена Николаевна выглядит так молодо.

«Мамочка просто красавица»; «А это законно так превосходно выглядеть в свои годы? С днем рождения мамы»; «Любимую Елену Николаевну с днем рождения»; «Какая красивая женщина»; «Долгих и счастливых лет жизни»; «Как 70лет? Шикарная девушка»; «На этом фото маме 70? У вас хорошие гены!»; «Теперь понятно, в кого пошел Николай»; «Мамочка красотка», — поделились своим мнением подписчики Баскова.

#николай басков
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    10-го октября

    100% – "какой-то белок" (в чистом виде) не запрещенный заглатывает ... для свежести лица (в любом городе такиx уйма)

    2
    1

