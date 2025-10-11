Baltijas balss logotype
45-летняя Анна Семенович получила роскошное кольцо от женатого мужчины

Lifenews
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Влюбленные стараются побыть вместе.

Влюбленные стараются побыть вместе.

Роскошные подарки позволяют отвлечься от тревог за здоровье.

Анна Семенович не устает восхищаться своим возлюбленным. Несмотря на то, что Денис Шреер много лет женат на другой, он дарит роскошные подарки фигуристкой звезде.

Женатый жених подарил Анне Семенович кольцо по цене машины. Артистка похвасталась бриллиантами за 1,5 млн рублей. «Как красиво!» — восхитилась звезда, показав фото.

result_e3e8f3bb-f370-40c3-b0a8-3786f07e752b.jpg

Семенович, к слову, не так давно съехала из съемного особняка в Подмосковье в свою квартиру в центре Москвы. Анна быстро поняла, что жизнь за пределами столицы не для нее.

Она сделала ремонт в своем гнездышке возле Цветного бульвара. Сейчас Семенович наслаждается тем, что ей не приходится выезжать по делам за три часа.

Между тем, Анна Семенович долгое время борется с лишним весом. Чего только артистка не перепробовала. Она сидела на диетах, ложилась в клиники для похудения и даже принимала опасные препараты. Однако ненавистные килограммы никуда так и не ушли. Причиной стала болезнь звезды.

Анна Семенович честно рассказала о своем недуге. Она сообщила, что врачи диагностировали у нее преддиабет.

