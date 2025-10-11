Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Героиню 57-летней Джулии Робертс подвергли грязным домогательствам 0 235

Lifenews
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Глаза артистки по-прежнему горят.

Глаза артистки по-прежнему горят.

"В Голливуде по-прежнему доминируют супермужчины", - призналась звезда.

17 октября в широкий прокат выйдет триллер «После охоты» с 57-летней кинозвездой Джулией Робертс.

Сыграла актриса наставницу и подругу молодой ученой дамы, которая обвинила коллегу-профессора в сексуальных домогательствах. В интервью The Sunday Times Робертс призналась, что было очень сложно сыграть эту роль, так как героиня фильма - ее полная противоположность.

Еще Джулия возмутилась тем, что мир вокруг - женоненавистнический.

  • В Голливуде по-прежнему доминируют супермужчины. Нередко я была единственной женщиной за столом. С таким положением я боролась все 35 лет своей карьеры. Мне удалось пробиться, потому что я не испытывала страх, - не скрывает Робертс.

Ранее, к 35-летию выхода на экраны культовой мелодрамы «Красотка» киноведы поделились информацией, не слишком известной массовому зрителю. 22-летняя Джулия Робертс не была главной претенденткой на главную роль проститутки Вивиан - выше котировались шансы Дрю Бэрримор и Вайноны Райдер, но они оказались слишком молодыми.

На роль миллиардера Эдварда рассматривали не только 40-летнего Ричарда Гира, а также Шона Коннери, Аль Пачино и Берта Рейнольдса. На вопрос, почему он отказался от съемок, Рейнольдс ответил: «Потому что я идиот».

  • Это должен был быть намного более мрачный фильм. Вивиан была наркоманкой, Эдвард на боковой улице швырял ей деньги и уезжал, - рассказывает Робертс.

Картина должна была называться «$3000». Столько богач заплатил за эскорт.

Читайте нас также:
#джулия робертс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши
Изображение к статье: От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши Эксклюзив!
«Вся в маму и сестру»: поклонники умиляются фото подросшей Милы — дочери Заворотнюк
Изображение к статье: «Вся в маму и сестру»: поклонники умиляются фото подросшей Милы — дочери Заворотнюк
Век «Железной леди»: кем была баронесса Тэтчер
Изображение к статье: Ее считали одной из могильщиц коммунизма.
Константин Хабенский в 53 года сыграл главную роль в фильме «Авиатор»
Изображение к статье: В кадре звездный Константин Юрьевич. Иконка видео
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Певица Валерия обижена на Пугачеву, что та ее не защитила от Латвии 457
Изображение к статье: instagram.com/annasedokova
Анну Седокову заметили на публике с новым мужчиной впервые после смерти Яниса Тиммы 2 538
Изображение к статье: Живописный дворец Тарнобжег. Иконка видео
Польское Подкарпатье - скрытая жемчужина Европы 200
Изображение к статье: Не поверишь, что дама столь почтенного возраста. Иконка видео
Глава клана Кардашьян-Дженнер на пороге 70-летия радикально сменила имидж 311

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 26
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 53
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 71
Изображение к статье: Кто же проложил все эти таинственные каналы, науке еще предстоит выяснить. Иконка видео
Техно
На Энцеладе могут жить инопланетяне, только очень маленькие 123
Изображение к статье: Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе
Люблю!
Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе 637
Изображение к статье: От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши Эксклюзив!
Lifenews
1
От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши 1 316
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 26
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 53
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 71

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео