17 октября в широкий прокат выйдет триллер «После охоты» с 57-летней кинозвездой Джулией Робертс.

Сыграла актриса наставницу и подругу молодой ученой дамы, которая обвинила коллегу-профессора в сексуальных домогательствах. В интервью The Sunday Times Робертс призналась, что было очень сложно сыграть эту роль, так как героиня фильма - ее полная противоположность.

Еще Джулия возмутилась тем, что мир вокруг - женоненавистнический.

В Голливуде по-прежнему доминируют супермужчины. Нередко я была единственной женщиной за столом. С таким положением я боролась все 35 лет своей карьеры. Мне удалось пробиться, потому что я не испытывала страх, - не скрывает Робертс.

Ранее, к 35-летию выхода на экраны культовой мелодрамы «Красотка» киноведы поделились информацией, не слишком известной массовому зрителю. 22-летняя Джулия Робертс не была главной претенденткой на главную роль проститутки Вивиан - выше котировались шансы Дрю Бэрримор и Вайноны Райдер, но они оказались слишком молодыми.

На роль миллиардера Эдварда рассматривали не только 40-летнего Ричарда Гира, а также Шона Коннери, Аль Пачино и Берта Рейнольдса. На вопрос, почему он отказался от съемок, Рейнольдс ответил: «Потому что я идиот».

Это должен был быть намного более мрачный фильм. Вивиан была наркоманкой, Эдвард на боковой улице швырял ей деньги и уезжал, - рассказывает Робертс.

Картина должна была называться «$3000». Столько богач заплатил за эскорт.