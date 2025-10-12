Baltijas balss logotype
24-летняя внучка режиссера Кончаловского решила расстаться с мужем, но без скандалов

Lifenews
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мария Михалкова Кончаловская, Никита Кузьмин, Любовь Толкалина.

Мария Михалкова Кончаловская, Никита Кузьмин, Любовь Толкалина.

Первоначальной причиной был ранний брак Марии.

После показа «Хроник русской революции» режиссера Андрея Кончаловского его внучка Мария между делом сообщила, что разводится с мужем. За бизнесмена Никиту Кузьмина звездная наследница вышла замуж в 19. Расстались они спустя пять лет семейной жизни.

1800x1200_0xQeKdp6TS_1690129690219173655.jpg

Отвечая на вопрос, почему она на премьере без мужа, Мария скромно отметила: «Вы знаете, с супругом мы разводимя. Ну так получилось. К данному решению пришли обоюдно, скандалов не было». Михалкова-Кончаловская не раз отмечала, что слишком рано вышла замуж (и другим не советует!), вот и в беседе с прессой она в очередной раз подчеркнула: «Ранний брак».

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной не скрывает: к данному решению они с Никитой пришли давно, много говорили на эту непростую тему, искали пути решения, но в итоге решили, что по лучше им будет не вместе.

«И парой мы были красивой, и очень хорошо прожили пять лет вместе, и мы даже похожи визуально, но так получилось, что ценности стали расходиться, мы стали меняться и поняли — дальше нам не по пути», — делится Мария в беседе с Woman.ru. Как она отметила, Никита часто бывал в командировках и даже думал о переезде в другую страну, но ей это не нравилось, не устраивало, было не удобно. Разочарована ли она в браке? Конечно же, нет, потому что «брак — это единственное, для чего соединяются мужчина и женщина». Да и вообще, ее опыт — не печальный, просто так получилось, что они с супругом по-разному видели свое будущее.

