После показа «Хроник русской революции» режиссера Андрея Кончаловского его внучка Мария между делом сообщила, что разводится с мужем. За бизнесмена Никиту Кузьмина звездная наследница вышла замуж в 19. Расстались они спустя пять лет семейной жизни.

Отвечая на вопрос, почему она на премьере без мужа, Мария скромно отметила: «Вы знаете, с супругом мы разводимя. Ну так получилось. К данному решению пришли обоюдно, скандалов не было». Михалкова-Кончаловская не раз отмечала, что слишком рано вышла замуж (и другим не советует!), вот и в беседе с прессой она в очередной раз подчеркнула: «Ранний брак».

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной не скрывает: к данному решению они с Никитой пришли давно, много говорили на эту непростую тему, искали пути решения, но в итоге решили, что по лучше им будет не вместе.

«И парой мы были красивой, и очень хорошо прожили пять лет вместе, и мы даже похожи визуально, но так получилось, что ценности стали расходиться, мы стали меняться и поняли — дальше нам не по пути», — делится Мария в беседе с Woman.ru. Как она отметила, Никита часто бывал в командировках и даже думал о переезде в другую страну, но ей это не нравилось, не устраивало, было не удобно. Разочарована ли она в браке? Конечно же, нет, потому что «брак — это единственное, для чего соединяются мужчина и женщина». Да и вообще, ее опыт — не печальный, просто так получилось, что они с супругом по-разному видели свое будущее.