Анджелина Джоли раскрыла новые подробности развода с Брэдом Питтом в ответ на его иск о получении доступа к её личным сообщениям в рамках дела о винодельне Château Miraval. 50-летняя актриса также потребовала от бывшего мужа 33 тысячи долларов для покрытия судебных издержек, которые ей пришлось понести, отвечая на его ходатайство.

"События, которые привели к необходимости расстаться с бывшим мужем, были эмоционально тяжёлыми для меня и наших детей", — цитирует иск Джоли издание Page Six. Актриса подчеркнула, что, подав на развод, она оставила Питту контроль и право проживания в их доме в Лос-Анджелесе и в поместье Miraval без какой-либо компенсации. Это, по её словам, должно было помочь ему легче пережить "сложный и травмирующий период".

Анджелина также заявила, что после развода ни она, ни их дети больше не посещали поместье, так как это место было связано с "болезненными воспоминаниями, повлиявшими на их разрыв".

В своём заявлении Джоли пояснила, что так как все её сбережения были вложены в Miraval и она не просила от Брэда "алиментов или иной финансовой поддержки для себя", ей нужны были деньги. Единственным выходом, по словам актрисы, стала продажа её доли в винодельне. "Я также была очень обеспокоена здоровьем наших детей, и поэтому примерно на два года отказалась от работы, чтобы сосредоточиться на заботе о них", — добавила она.

Анджелина подчеркнула, что в 2017 году она даже предлагала Питту приобрести её долю в поместье, отметив, что переговоры были сложными из-за "глубоких эмоциональных связей" с их семейным домом: "Miraval был центром нашей жизни. Там мы поженились, там я вынашивала и растила наших детей. Такой внезапный разрыв с домом стал для всех нас тяжёлым испытанием".

В завершение она потребовала от Брэда 33 тысячи долларов для покрытия судебных издержек, напомнив, что неоднократно просила его отозвать ходатайство и предупреждала, что ей понадобится компенсация за расходы на адвокатов.