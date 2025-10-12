Baltijas balss logotype
«Русские сериалы мне кажутся лучше голливудских фильмов» - журналист 1 885

Lifenews
Дата публикации: 12.10.2025
соцсети
Изображение к статье: «Русские сериалы мне кажутся лучше голливудских фильмов» - журналист

Журналист и помощник депутата Сейма Сандрис Точс опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" пост о русских сериалах, которые он предпочитает американскому кино, пишет press.lv.

"Чтобы отключиться, мы смотрим русские сериалы. Мне кажется, что русские сериалы лучше голливудских фильмов - и по содержанию, и по качеству, и в отношении юмора и актёрской игры.

Сейчас смотрим "Ивановых", был "Физрук", "Домашний арест", "Полицейский с Рублёвки", "Кухня" и многие другие, реально улучшающие настроение и дающие возможность посмеяться. А может быть, я просто ментально близок к этой культуре, в которой мне всё близко и понятно. В конце концов, я родился в Советском Союзе и до 21 года жил в одной стране с русскими, смотрел одни (и те же) фильмы, рассказывал одни (и те же) анекдоты и жил в одной среде. Конечно, русская культура со всеми её плюсами и минусами мне намного ближе западной.

Когда я побывал в Узбекистане, который всё же очень далеко, меня осенило, что узбеки, по крайней мере, моего поколения, ментально намного ближе мне, чем шведы и другие скандинавы. Конечно, у младшего поколения по-другому. Я лично часто не понимаю, где смеяться в американских комедиях. Конечно, есть хорошие американские фильмы и плохие русские. Я говорю обобщённо. И младшее поколение, наверное, не поймёт, где смеяться в русском сериале. Я говорю о себе.

Мне совершенно ясно, и я этого не отрицаю, что я принадлежу к культурному пространству, которое осмеивается и отрицается, но оно - моё. Да, у меня несравнимо больше общего с русскими, украинцами, белорусами, литовцами и эстонцами, чем со скандинавами, немцами или британцами. Я должен как-то стыдиться этого? Я не собираюсь это делать! Я не собираюсь себя отрицать! Если мне пытаются втолковать, что русское - это что-то негативное, а западное - позитивное, то, простите, это не так. Это яд и негатив, который идёт через "Нетфликс" и все подобные сети. И я здесь уже не говорю о трансгендере в каждом фильме, а об общей атмосфере - с убийствами, фильмами ужасов и депрессивной средой, которая льётся из этих сетей.

Скажу честно, меня пробирает дрожь, когда я вижу логотип "Нетфликса" над зданием LMT. От этого я хочу уберечь Латвию. Это уже не те Европа и Америка, которым мы хотели уподобиться в 90-е и о которых мечтали в 80-е! Это какой-то ад, анти-Европа и антимир, в котором я не хочу быть. Как хорошо, что у меня ещё есть русские сериалы. Русская жена - счастье в семье!"

В комментариях пишут: "Да и младшее поколение тоже, как мои дочери, им 19 и 30, смотрит старые добрые фильмы, если только есть такая возможность. И спрашивает: "Почему раньше были такие красивые фильмы?" Раньше - имеется в виду 15-30 лет назад. Сейчас фильм, который можно смотреть, - редкость".

#российское телевидение #сериалы #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Л
    Латтоптун
    12-го октября

    Всё верно. Поддерживаю. А как автор охарактеризовал свою жену...Сразу видно, по- настоящему, любит свою женщину. Уважение от души.

    12
    1

