Певица и фигуристка Анна Семенович поделилась личными мыслями о залоге семейного благополучия. В интервью Общественной службе новостей она рассказала, что её жених недавно подарил ей роскошное кольцо с драгоценностями.

Он продолжает делать возлюбленной приятные сюрпризы, что, по словам Анны, является важной составляющей их гармоничных отношений.

Поклонники актрисы отметили, что звёздная пара кажется очень счастливой. По словам самой Семенович, путь к личному счастью был нелёгким.

Она подчеркнула, что умение быть слабой и искать компромисс — ключевые моменты, которые помогают ей сохранять гармонию в паре.

«Я часто говорю даже подругам, что важно уметь иногда проявлять слабость. Даже в спорных ситуациях с близкими лучше попытаться найти общий язык, чем настаивать на своей правоте до последнего. Поверьте, быть счастливой в союзе — важнее, чем всегда быть правой и оставаться одной», — сказала артистка.

Звезда отметила, что именно этот простой, но ценный подход помогает ей сохранять баланс в отношениях и даёт возможность иногда быть ранимой, что, по её словам, укрепляет семейные узы.

Напомним, некоторое время назад певица и актриса Анна Семенович сообщила тревожную новость. Артистка поделилась крайне неприятным инцидентом: во время отпуска с возлюбленным Денисом Шреером на Майорке пара застряла в лифте.