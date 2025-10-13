Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как Анна Семенович к 45 годам принесла нелегкое личное счастье 0 702

Lifenews
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Прекрасная Аня выглядит очаровательно.

Прекрасная Аня выглядит очаровательно.

"Важно уметь иногда проявлять слабость", - учит артистка.

Певица и фигуристка Анна Семенович поделилась личными мыслями о залоге семейного благополучия. В интервью Общественной службе новостей она рассказала, что её жених недавно подарил ей роскошное кольцо с драгоценностями.

Он продолжает делать возлюбленной приятные сюрпризы, что, по словам Анны, является важной составляющей их гармоничных отношений.

Поклонники актрисы отметили, что звёздная пара кажется очень счастливой. По словам самой Семенович, путь к личному счастью был нелёгким.

Она подчеркнула, что умение быть слабой и искать компромисс — ключевые моменты, которые помогают ей сохранять гармонию в паре.

«Я часто говорю даже подругам, что важно уметь иногда проявлять слабость. Даже в спорных ситуациях с близкими лучше попытаться найти общий язык, чем настаивать на своей правоте до последнего. Поверьте, быть счастливой в союзе — важнее, чем всегда быть правой и оставаться одной», — сказала артистка.

Звезда отметила, что именно этот простой, но ценный подход помогает ей сохранять баланс в отношениях и даёт возможность иногда быть ранимой, что, по её словам, укрепляет семейные узы.

Напомним, некоторое время назад певица и актриса Анна Семенович сообщила тревожную новость. Артистка поделилась крайне неприятным инцидентом: во время отпуска с возлюбленным Денисом Шреером на Майорке пара застряла в лифте.

Читайте нас также:
#анна семенович
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Подарила почку, но не получила приглашения на свадьбу: Селена Гомес забыла о главной подруге
Изображение к статье: Подарила почку, но не получила приглашения на свадьбу: Селена Гомес забыла о главной подруге
Скелеты из шкафа Железной Леди: чего мы не знаем о Тэтчер
Изображение к статье: Премьер-министр придерживалась традиционного дресс-кода. Иконка видео
Врач назвала способ распознать болезни по запаху изо рта
Изображение к статье: Врач назвала способ распознать болезни по запаху изо рта
Изображение к статье: В 45 лет Слава - свежа и хороша. Иконка видео
Певица Слава за 1,5 миллиона USD продает гнездышко для любовных утех в центре Москвы 375
Изображение к статье: Врач объяснил опасность дыхания ртом
Врач объяснил опасность дыхания ртом 287
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 1 518
Изображение к статье: Раскрыт жуткий и неожиданный эффект COVID-19 на продолжение рода
Раскрыт жуткий и неожиданный эффект COVID-19 на продолжение рода 3195

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 14
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 63
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 68
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 10
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая
Еда и рецепты
Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая 99
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 14
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 63
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 68

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео