Латвия пока не знает, как голосовать за эту страну на «Евровидении» 1 1120

Lifenews
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия пока не знает, как голосовать за эту страну на «Евровидении»
ФОТО: Instagram

Латвийское общественное медиа (LSM) консультируется с Европейским союзом вещателей (EBU) и Советом общественных электронных СМИ (SEPLP), чтобы принять решение по голосованию за участие Израиля в конкурсе «Евровидение», сообщила агентству ЛЕТА руководитель корпоративных коммуникаций LSM Райна Анна Лочмеле.

Она подчеркнула, что участие Латвии в «Евровидении» всегда было возможностью представить страну на одном из самых просматриваемых музыкальных событий в мире и дало платформу местным артистам заявить о себе на международном уровне. Также и в этом году, в рамках подготовки к национальному отбору «Supernova», было получено значительное количество заявок на песни, что подтверждает интерес и стремление музыкантов представить Латвию на большой сцене.

Одновременно она отметила, что проведение конкурса песни «Евровидение» в следующем году, как и другие события международного масштаба, вызывает вопросы и обсуждения во многих странах Европы. Поэтому организаторы «Supernova» тщательно оценивают ситуацию и консультируются с EBU и SEPLP, чтобы принять решение по голосованию за участие Израиля в конкурсе.

Ранее сообщалось, что в течение последних недель усиливается давление на организаторов песенного конкурса с требованием дисквалифицировать Израиль, аргументируя это военной операцией Израиля в секторе Газа. В частности, общественные вещатели Испании и Нидерландов пригрозили отказаться от участия в «Евровидении», если Израиль допустят к конкурсу.

В конце сентября EBU объявил, что в ноябре проведёт онлайн-встречу представителей вещателей, входящих в организацию, чтобы проголосовать по вопросу участия в песенном конкурсе 2026 года, который должен пройти в мае в Вене.

#евровидение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    13-го октября

    Смотря как в роль вошли:Если надо будет показаться латышами на 100,%,то проголосуют против Израиля ,если все таки готовят какие то отступные пути,то за.. 😀 Криптоеврей-это ж человек мира.😂

    0
    0

