Окончание выступлений в Лондоне 39-летняя Lady Gaga отметила на интимном свидании с 42-летним женихом Майклом Полански. Шоу The Mayhem Ball в лондонском О2 Arena музыкальные критики единодушно назвали концертом года.

Вы не жили по-настоящему, пока не увидели, как Lady Gaga поет Shallow из фильма «Звезда родилась», - с небольшим преувеличением пишет британская пресса.

После 2,5-часового концерта, во время которого поп-звезда спела 29 хитов, «леди» отправилась в модный коктейль-бар "42" в Мейфэре. Наверное, выбрала заведение в честь возраста бойфренда Майкла Полански. Парочку не смутил даже ураган «Эми», обрушившийся на Великобританию. Других посетителей в заведение не пускали.

Она хотела, чтобы вечер прошел в обстановке полнейшей конфиденциальности, - объяснил владелец "42".

Уверены, в накладе он не остался. Майкл Полански – американский IT-предприниматель, инвестор и филантроп. Однако всемирную известность брюнет приобрел благодаря личной жизни, начав встречаться с Леди Гагой.

Будущий бойфренд лауреата премий «Грэмми», «Оскар» и «Золотой глобус» появился на свет 26 сентября 1983 года в Миннесоте. По знаку Зодиака Майкл – Весы, а по национальности – еврей. Бизнесмен – сын писателя Стивена Полански, роман которого «Отчет Брэдбери», посвященный этическим проблемам клонирования, стал мировым бестселлером и сейчас имеет русский перевод, в начале 10-х годов опубликованный издательством «ЭКСМО». Родители Майкла расстались, благодаря этому у предпринимателя в дополнение к полнородному брату Бенджамину появилась младшая сестра. В возрасте 23 лет Полански окончил Гарвардский университет по специальности «математика и инженерия».