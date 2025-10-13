Так, по словам Корниловой, запах ацетона изо рта может появиться при декомпенсированном диабете, когда человек грубо нарушает назначенную диету или неправильно рассчитывает единицы инсулина. У людей без диабета подобный запах изо рта может возникать из-за жесткой низкоуглеводной диеты или тяжелой интоксикации, спровоцированной инфекционным заболеванием. В этом случае неприятный запах сопровождается температурой выше 38 градусов, уточнила врач.

Тухлый или кислый запах может появиться из-за гастрита с пониженной кислотностью или рефлюкса. Тем, кто заметил у себя этот симптом, Корнилова рекомендовала обратиться к гастроэнтерологу. Она отметила, что некоторые люди также сталкиваются с запахом мочи или кала изо рта: первый может быть симптомом проблем с почками, второй — кишечной непроходимости.

Врач добавила, что запах рыбы или печеных яблок изо рта может сигнализировать о запущенных заболеваниях печени. По словам врача, этот симптом должен особенно насторожить людей с ожирением, вирусными гепатитами, а также тех, кто злоупотребляет алкоголем или принимает большое количество медикаментов.