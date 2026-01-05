Голливудская актриса и режиссёр Анджелина Джоли выставила на продажу своё историческое поместье и планирует разделять время между Нью‑Йорком, Европой и Камбоджей, делая шаг к более приватной жизни после завершения развода с Брэдом Питтом.

Планы и переезд

Анджелина Джоли, 50 лет, готовится к значительным переменам. Она решила покинуть Лос‑Анджелес и снизить привязанность к Голливуду, стремясь к более уединённой и разнообразной жизни за пределами США. Джоли выставила на продажу своё историческое поместье стоимостью 25 млн долларов, где проживала с 2016 года.

Планы актрисы на 2026 год включают разделение времени между несколькими местами: Нью‑Йорком, где у неё есть модный проект Atelier Jolie, Европой — как более приватным пространством, и Камбоджей, где Джоли имеет гражданство и долгие личные и профессиональные связи.

Решение о переезде связано с желанием дистанцироваться от жизненных драм и сосредоточиться на проектах, которые глубоко резонируют с её интересами и страстью. Переезд также совпадает с завершением длительного развода с Брэдом Питтом, который был окончательно согласован в декабре 2024 года после многолетних судебных разбирательств.

Ранее Джоли отмечала, что оставалась в Лос‑Анджелесе главным образом ради детей. С наступлением совершеннолетия младших из них, актриса получает больше свободы для перемещений и планирования будущего за пределами города, в котором она прожила большую часть жизни и карьеры.

Новый этап жизни

Анджелина Джоли продолжит работать над творческими проектами и уделять внимание семье, однако новый этап её жизни будет связан с более глобальным образом существования, разделённым между несколькими странами и континентами, вдали от постоянного внимания Голливуда.

