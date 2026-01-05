Испанские ученые идентифицировали нейроны, регулирующие тревожность, и впервые показали, что корректировка одного гена может нормализовать их работу.

Исследователи из Института нейронаук в Испании впервые выявили специфическую популяцию нейронов в миндалевидном теле мозга, избыточная активность которых вызывает тревожность, депрессию и социальную изоляцию. Корректируя экспрессию гена Grik4, ученые смогли восстановить баланс нейронных сетей у лабораторных мышей и полностью устранить патологическое поведение.

Под руководством нейробиолога Хуана Лермы команда сосредоточилась на базолатеральной и центролатеральной областях миндалевидного тела. Первая усиливает эмоциональные сигналы, а вторая — тормозные нейроны — нормализует реакции на стресс. При нарушении этого баланса животные проявляли повышенную нервозность и избегали контакта с окружающей средой.

Генетическое редактирование восстановило нормальную экспрессию Grik4 в базолатеральной области, вернув нейронные сети к сбалансированному состоянию. Мыши, ранее прятавшиеся в темных уголках, начали свободно исследовать пространство. Аналогичный эффект был подтвержден на полевых мышах с естественно высоким уровнем тревожности.

Ученые отмечают, что некоторые симптомы, такие как трудности в распознавании объектов, сохранялись, что указывает на вовлеченность других областей мозга, включая гиппокамп. Нарушения в глутаматной сигнализации, контролируемой Grik4, связаны также с аутизмом, шизофренией и биполярным расстройством.

Если механизм подтвердится у людей, это откроет путь к целенаправленным методам лечения аффективных расстройств, воздействующим на конкретные нейронные схемы, а не на весь мозг.

