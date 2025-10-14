Baltijas balss logotype
Lifenews
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
ФОТО: Freepik

Частое мочеиспускание ночью связано с повышенным риском смерти.

Диетолог Ботикария Гарсия предупредила, что частое мочеиспускание ночью оказалось связано с повышенным риском смерти. Ее слова приводит издание 20minutos.

«Частые позывы к мочеиспусканию ночью, нарушающие сон, считаются ненормальными. Они связаны со снижением качества жизни и повышением смертности», — пояснила Гарсия. По ее словам, такая ночная привычка может быть признаком сердечной недостаточности, сахарного диабета, инфекций мочевыводящих путей и заболеваний предстательной железы.

Кроме того, плохой сон, вызванный частыми подъемами в туалет, вызывает усталость, трудности с концентрацией внимания, изменения настроения и снижение работоспособности. Помимо этого, он увеличивает риск падений, бытовых травм и переломов, особенно у пожилых людей, предупредила специалистка.

При этом некоторые люди пытаются сдерживать позывы, чтобы избежать бессонницы. Однако эта стратегия тоже вредна для здоровья, особенно для почек, подчеркнула Гарсия.

#здоровье
