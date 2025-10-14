Души, погибшие насильственной смертью, совершившие самоубийство или чьи обряды были выполнены неправильно, обращаются в призраков.

В Токио работает компания, которая инспектирует дома с репутацией «проклятых» и выдает сертификаты об отсутствии паранормальной активности. Ее услуги становятся все более востребованными на фоне роста цен на недвижимость и законодательных требований раскрывать информацию о произошедших в жилье трагедиях, сообщает South China Morning Post.

Компанию Kachimode основал в 2022 году агент по недвижимости Кадзутоси Кодама. По данным на сентябрь, его фирма проверила уже 196 объектов. Специалисты используют тепловизоры, регистраторы и измерители электромагнитного поля. Они анализируют температуру, влажность, давление и движение воздуха. После проверки выдается сертификат.

Стоимость услуги уже выросла с $340 до $1 тыс. По закону продавцы обязаны сообщать о трагедиях, а из-за дурной репутации цена жилья может падать на 10–20%. Однако рост рынка недвижимости делает и такие объекты привлекательными для покупки.

В Японии популярны и традиционные обряды буддийских монахов, стоимость которых доходит до $1 тыс. Ритуалы призваны успокоить души умерших и устранить духовную нечистоту, что, по мнению верующих, делает дом вновь пригодным для жизни.

Мистика в Японии включает в себя широкий спектр верований, начиная от юрэй (неупокоенных призраков), таких как знаменитая Садако, до мистических существ йокай (например, о́ни — рогатые демоны) и городских легенд о таких монстрах, как Кутисакэ-онна (Женщина с разрезанным ртом). Эта мистическая сторона также проявляется в оммёдо (традиционное оккультное учение) и ритуалах, таких как рисование глаза на фигурке Дарума для исполнения желаний.

Духи и призраки (юрэй)

Причины появления: Души, погибшие насильственной смертью, совершившие самоубийство или чьи обряды были выполнены неправильно, превращаются в юрэй.

Особенности: Часто изображаются в белом погребальном кимоно с длинными черными волосами и без ног, а также могут проявляться в местах своей смерти.

Примеры: Садако из фильма «Звонок» и Каяко из «Злоба» — одни из самых известных юрэй.

Мистические существа (йокай)

О́ни: Злобные, клыкастые и рогатые демоны, обладающие огромной силой и живущие в японском аналоге ада (Дзигоку).

Кама-итати: Йoкaй в виде ласки с серпами, которая может мгновенно отрезать ноги человека, но затем перевязывает рану, чтобы избежать кровопотери.

Ямауба: Горная ведьма или колдунья, живущая в горах.

Другие: Существуют и другие йокай, такие как Бакэ-дзори (призрак старой сандалии) и Каракаса-обакэ (назойливый бумажный зонтик).

Городские легенды

Кутисакэ-онна: Женщина, которая носит маску и спрашивает, считаете ли вы ее красивой. Если ответ «нет», она убьет вас. Если «да», она снимает маску, показывая разрезанный от уха до уха рот, и спрашивает снова. Чтобы избежать смерти, нужно сказать, что она выглядит «обыкновенно».

Ханако-сан: Призрак девушки, который живет в третьей кабинке туалета на третьем этаже школы. Говорят, что она может утопить в унитазе тех, кто ее потревожит.

Тануки: Еноты, которые по легенде обладают магическими способностями к оборотничеству и любят обманывать людей.

Оккультные практики и верования

Оммёдо: Японское оккультное учение, включающее гадания, защиту от проклятий и изгнание духов. Его practitioners, известные как "оммёдзи", появились в VII веке.

Дарума: Фигурка, используемая для загадывания желаний. Когда желание загадывается, рисуется один глаз. После исполнения желания дорисовывается второй глаз, а фигурка либо хранится, либо сжигается в храме.

Мистические места

Окуноин на горе Коя: Крупнейшее кладбище Японии, где, по поверьям, покоятся не только обычные люди, но и великий буддийский учитель Кобо Дайси, который, как считается, до сих пор медитирует.