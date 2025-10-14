Местный совет проигнорировал прошение 80-летнего легендарного гитариста Эрика Клэптона.

Клэптон обратился к властям Суррей-Хиллз с просьбой запретить его соседу перестраивать дом. Музыкант живет в английской глубинке 50 с лишним лет и больше всего ценит ее за приватность. Которая, похоже, совсем скоро будет нарушена. Дело в том, что сосед Эрика решил достроить в своем доме огромную застекленную террасу с видом на бассейн музыканта.

Как публичная персона я считаю, что конфиденциальность для меня - и личная, и профессиональная необходимость. Я здесь часто провожу встречи, в том числе со СМИ. Этот дом был моим убежищем более 50 лет. Местом уединения и покоя, - объяснил Клэптон в петиции свое желание запретить соседу стройку. Однако местный совет выдал разрешение.

Эрик Патрик Клэптон (род. 30 марта 1945 года, Рипли, Суррей, Англия) — британский рок-музыкант (композитор, гитарист, вокалист). Командор ордена Британской империи (CBE).

В 1960-е годы Клэптон играл с блюз-роковыми группами John Mayall's Bluesbreakers, The Yardbirds, Cream. Его музыкальный стиль со временем менялся, но он всегда держался блюзовых корней. Клэптон много работал сольно и как сессионный музыкант. Имел ироническое прозвище «медленная рука» (англ. Slowhand), которое стало названием одного из самых успешных альбомов (1977). Самым успешным синглом за всю сольную карьеру Клэптона стала кавер-версия песни «I Shot the Sheriff» ямайского музыканта Боба Марли, которая возглавила американские чарты в сентябре 1974 года. В 1993 году Клэптону присуждены премии «Грэмми» во всех самых престижных номинациях: «альбом года» (MTV Unplugged), «песня года» («Tears in Heaven») и «запись года» («Tears in Heaven»).

Эрик Клэптон является одним из самых уважаемых и влиятельных рок-музыкантов. Он — единственный музыкант, который трижды включён в Зал славы рок-н-ролла: в качестве сольного исполнителя и члена рок-групп Cream и The Yardbirds. Клэптон фигурирует в переизданном журналом Rolling Stone в 2011 году списке величайших гитаристов всех времён на втором месте после Джими Хендрикса[5]. В предыдущей версии списка он занимал четвёртое место после Хендрикса, Дуэйна Оллмэна и Би Би Кинга. Также фигурирует в составленном тем же журналом списке величайших исполнителей всех времён — и как сольный исполнитель, и как участник групп Cream и The Yardbirds.