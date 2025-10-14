Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Культовый гитарист Эрик Клэптон в 80 лет переругался с соседями 0 266

Lifenews
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Все, что ему нужно, это покой.

Все, что ему нужно, это покой.

Он — единственный музыкант, который трижды включён в Зал славы рок-н-ролла.

Местный совет проигнорировал прошение 80-летнего легендарного гитариста Эрика Клэптона.

Клэптон обратился к властям Суррей-Хиллз с просьбой запретить его соседу перестраивать дом. Музыкант живет в английской глубинке 50 с лишним лет и больше всего ценит ее за приватность. Которая, похоже, совсем скоро будет нарушена. Дело в том, что сосед Эрика решил достроить в своем доме огромную застекленную террасу с видом на бассейн музыканта.

  • Как публичная персона я считаю, что конфиденциальность для меня - и личная, и профессиональная необходимость. Я здесь часто провожу встречи, в том числе со СМИ. Этот дом был моим убежищем более 50 лет. Местом уединения и покоя, - объяснил Клэптон в петиции свое желание запретить соседу стройку. Однако местный совет выдал разрешение.

Эрик Патрик Клэптон (род. 30 марта 1945 года, Рипли, Суррей, Англия) — британский рок-музыкант (композитор, гитарист, вокалист). Командор ордена Британской империи (CBE).

В 1960-е годы Клэптон играл с блюз-роковыми группами John Mayall's Bluesbreakers, The Yardbirds, Cream. Его музыкальный стиль со временем менялся, но он всегда держался блюзовых корней. Клэптон много работал сольно и как сессионный музыкант. Имел ироническое прозвище «медленная рука» (англ. Slowhand), которое стало названием одного из самых успешных альбомов (1977). Самым успешным синглом за всю сольную карьеру Клэптона стала кавер-версия песни «I Shot the Sheriff» ямайского музыканта Боба Марли, которая возглавила американские чарты в сентябре 1974 года. В 1993 году Клэптону присуждены премии «Грэмми» во всех самых престижных номинациях: «альбом года» (MTV Unplugged), «песня года» («Tears in Heaven») и «запись года» («Tears in Heaven»).

Эрик Клэптон является одним из самых уважаемых и влиятельных рок-музыкантов. Он — единственный музыкант, который трижды включён в Зал славы рок-н-ролла: в качестве сольного исполнителя и члена рок-групп Cream и The Yardbirds. Клэптон фигурирует в переизданном журналом Rolling Stone в 2011 году списке величайших гитаристов всех времён на втором месте после Джими Хендрикса[5]. В предыдущей версии списка он занимал четвёртое место после Хендрикса, Дуэйна Оллмэна и Би Би Кинга. Также фигурирует в составленном тем же журналом списке величайших исполнителей всех времён — и как сольный исполнитель, и как участник групп Cream и The Yardbirds.

Читайте нас также:
#звезды
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Тайная свадьба Маши Распутиной не утомила её дочек и 70-летнего жениха
Изображение к статье: Яркая, незабываемая артистка в прекрасной форме. Иконка видео
Украинская певица Вера Брежнева в 43 года провоцирует откровенными снимками
Изображение к статье: Эта Верочка - свежа и хороша. Иконка видео
Изображение к статье: Обучение покеру для новичков: где играть в 2025
Обучение покеру для новичков: где играть в 2025 127
Изображение к статье: Супруге принца захотелось блеснуть под софитами. Иконка видео
Герцогиня Меган Маркл сама напросилась на модный показ в Париже 233
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Экс-премьер Канады Трюдо в свои 53 обнимается на яхте с 40-летней певицей Кэти Перри 1 217
Изображение к статье: Скандал после смерти: Майкла Джексона обвинили в насилии над пятью детьми
Скандал после смерти: Майкла Джексона обвинили в насилии над пятью детьми 350

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 0
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 0
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 84
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 49
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 71
Изображение к статье: В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
ЧП и криминал
В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам 63
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 0
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 0
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 84

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео