Несмотря на почтенный возраст, Маэстро Раймонд Паулс по-прежнему активно участвует в концертах. Так и в минувшее воскресенье в музыкальном доме Daile должен был состояться концертный спектакль «Паулс и Кейшс. Мужчины в расцвете лет». Однако мероприятие было неожиданно отменено, пишет kokteilis.lv.

Концерт пришлось отменить по непредвиденным обстоятельствам, что вызвало обоснованное беспокойство у многих поклонников таланта Маэстро — всё ли в порядке со здоровьем композитора?

Как сообщает издание журнала Privātā Dzīve, Маэстро сейчас необходим покой, однако уже на следующей неделе он будет готов к общению.

Об этом журналу рассказала одна из дам из семьи Раймонда Паулса, когда представители Privātā Dzīve позвонили композитору, чтобы выяснить причину отмены концерта.

kokteilis.lv