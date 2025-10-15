Летом этого года сын политика Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой поделился с публикой не самыми приятными новостями. Оказалось, что 30-летний Антон и его супруга Анна решили развестись.

У пары остался общий сын Борис, родившийся в январе 2019 года. Накануне мальчик впервые за долгое время появился в социальных сетях своего папы.

Совместную фотографию с наследником Антон сопроводил признанием. Он указал, что 6-летний Борис завоевал золотую медаль на чемпионате по джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах. За первое место юный спортсмен получил приз — 500 дирхам (около 110 евро). Это, по словам Немцова-младшего, первый официальный гонорар ребенка.

«Мой сын победил оба боя нокаутом. Просто супер», — написал Антон под совместным кадром с наследником.

Фотография отца и сына вызвала живой отклик в Сети. Подписчики поздравили маленького Бориса Немцова с победой и пожелали ему достигать спортивных успехов и в будущем.

«Какая же гордость за малыша», «Поздравляем маленького чемпиона», «Папина гордость», — отметили фолловеры Немцова.