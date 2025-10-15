Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 399

Lifenews
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Борцовский характер в деда.

Борцовский характер в деда.

«Мой сын победил оба боя нокаутом. Просто супер», - написал Антон Борисович.

Летом этого года сын политика Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой поделился с публикой не самыми приятными новостями. Оказалось, что 30-летний Антон и его супруга Анна решили развестись.

5ada7730323b514def07e5616a2a6a59.jpg

У пары остался общий сын Борис, родившийся в январе 2019 года. Накануне мальчик впервые за долгое время появился в социальных сетях своего папы.

Совместную фотографию с наследником Антон сопроводил признанием. Он указал, что 6-летний Борис завоевал золотую медаль на чемпионате по джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах. За первое место юный спортсмен получил приз — 500 дирхам (около 110 евро). Это, по словам Немцова-младшего, первый официальный гонорар ребенка.

«Мой сын победил оба боя нокаутом. Просто супер», — написал Антон под совместным кадром с наследником.

Фотография отца и сына вызвала живой отклик в Сети. Подписчики поздравили маленького Бориса Немцова с победой и пожелали ему достигать спортивных успехов и в будущем.

«Какая же гордость за малыша», «Поздравляем маленького чемпиона», «Папина гордость», — отметили фолловеры Немцова.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    15-го октября

    сколько же бабла натырил Боря Немцов , если его сын безбедно проживает в Эмиратах !!!! либеральная опозиция в России оказывается весьма прибыльное дело !!!

    9
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
20 лет боли и надежды: Дженнифер Энистон откровенно о борьбе за материнство
Изображение к статье: 20 лет боли и надежды: Дженнифер Энистон откровенно о борьбе за материнство
Танцы, симпатия и слухи: кто тот самый мужчина рядом с Анной Седоковой
Изображение к статье: Танцы, симпатия и слухи: кто тот самый мужчина рядом с Анной Седоковой
Красавчик Мэтт Деймон в свои 55 остается надежным героем шпионских боевиков
Изображение к статье: Кто, если не мы. Иконка видео
Изображение к статье: Загадочные извания рассказывают об исчезнувшей цивилизации. Иконка видео
Учеными разгадана тайна самого удаленного острова мира 555
Изображение к статье: Такую красавицу лишние тряпки только портят. Иконка видео
Обладательница более 700 миллионов USD Кайли Дженнер снялась фактически голой 780
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 7 2596
Изображение к статье: Яркая, незабываемая артистка в прекрасной форме. Иконка видео
Тайная свадьба Маши Распутиной не утомила её дочек и 70-летнего жениха 534

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 22
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 137
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 47
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 73
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 434
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
Lifenews
Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви 34
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 22
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 137
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео