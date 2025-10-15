Baltijas balss logotype
Поклонники Лиама Пейна осудили Кейт Кэссиди за шутку накануне годовщины его смерти

Lifenews
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Поклонники Лиама Пейна осудили Кейт Кэссиди за шутку накануне годовщины его смерти
ФОТО: Instagram

Модель Кейт Кэссиди, известная как одна из последних, кто видел Лиама Пейна живым, столкнулась с волной критики со стороны фанатов бывшего участника One Direction. За несколько дней до годовщины смерти артиста она выложила в соцсетях лёгкое юмористическое видео, которое вызвало неоднозначную реакцию.

В ролике, опубликованном в личном блоге, Кэссиди и её подруга пытаются воспроизвести забавный момент: одна из девушек берёт другую на руки, но они теряют равновесие и вместе падают. Видео сопровождается подписью: «Ладно, возможно, мне действительно нужен мужчина».

Такой контент пришёлся не по вкусу части аудитории. Некоторые подписчики указали, что подобная публикация на фоне скорбной даты выглядит неуместно. Другие обратили внимание на диссонанс между недавними эмоциональными признаниями Кэссиди и лёгким, шутливым тоном последнего поста.

На момент публикации статьи Кейт Кэссиди не дала официальных комментариев по поводу реакции подписчиков и не объяснила своё решение опубликовать ролик.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

