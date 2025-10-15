Baltijas balss logotype
Украинская певица Вера Брежнева в 43 года провоцирует откровенными снимками 0 929

Lifenews
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эта Верочка - свежа и хороша.

Эта Верочка - свежа и хороша.

Она показала на камеру стройную ножку, которая показалась из-под полы халата.

Кажется, развод идет только на пользу Вере Брежневой. По крайней мере, выглядит артистка чуть ли не счастливее, чем была в браке с Константином Меладзе.

Как и многие звезды со всего мира, Брежнева отметилась на Неделе моды в Париже. И хотя прошло уже несколько дней после окончания мероприятия, знаменитости продолжают делиться контентом из столицы Франции. И Вера в том числе.

Бывшая Константина Меладзе опубликовала 15 снимков и видео, в которых фотограф пытался поймать лучшие моменты рутины французских будней Веры. Сама артистка явно наслаждалась съемкой. На некоторых кадрах Брежнева предстала в белом халате, который, судя по отдельным моментам, держался на звезде только на честном слове.

Так, к примеру, в одном из роликов Вера пыталась найти нужный ракурс и не смогла удержать халат, который кокетливо и весьма откровенно обнажил плечо звезды. Сама же Брежнева вовсе была не против щегольнуть полуголым телом. Так что и на другом снимке она показала на камеру стройную ножку, которая показалась из-под полы халата. После отъезда из России артистка оказывалась в центре внимания исключительно из-за своей личной жизни. Когда Брежнева и Константин Меладзе все же подтвердили развод, все гадали, что же могло разрушить союз этой с виду такой идеальной пары. Потом все затихло и на какое-то время о звезде почти не писали. И вот недавно Комиссаренко слил личную переписку с Верой Брежневой. Тогда выяснилось, что экс-солистка «ВИА Гры» обращалась к комику с весьма двусмысленными вопросами на тему отношений. Поклонники Брежневой ожидаемо оказались в восторге от таких публикаций в личном блоге исполнительницы.

«Класс какие фото»; «Это прекрасно!»; «Любимая»; «Безупречная девушка»; «Так красиво, натурально»; «Безупречно красива»; «Богиня»; «Красава»; «Прекрасна»; «Салют, Вера»; «Ну какова!»; «Классная»; «Вера Брежнева – синоним сексуальности и эротичности»; «Богиня и красавица», — обратились подписчики к Брежневой.

После отъезда из России артистка оказывалась в центре внимания исключительно из-за своей личной жизни. Когда Брежнева и Константин Меладзе все же подтвердили развод, все гадали, что же могло разрушить союз этой с виду такой идеальной пары. Потом все затихло и на какое-то время о звезде почти не писали. И вот недавно Комиссаренко слил личную переписку с Верой Брежневой. Тогда выяснилось, что экс-солистка «ВИА Гры» обращалась к комику с весьма двусмысленными вопросами на тему отношений.

