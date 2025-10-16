Baltijas balss logotype
Колизей открыл секрет императоров Древнего Рима

Lifenews
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Теперь можно почувствовать себя немножко императором.

Теперь можно почувствовать себя немножко императором.

На сводах была лепнина с фрагментами мифологических сцен.

Впервые почти за 2000 лет посетители Колизея смогут пройти по тайному «проходу Коммода», который позволял римским императором подать в древний амфитеатр и оставаться незамеченными толпой.

Тайный проход был построен между I и II веками, уже после открытия самого Колизея. Через коридор можно было попасть в императорское ложе с видом на гладиаторские бои. Такой маршрут не только прятал правителей от чужих глаз, но и обеспечивал им защиту.

При этом напасть на императоров пытались даже в туннеле. Как пишет AP, такое покушение пережил Коммод, который правил между 180 и 192 годами нашей эры. Он был страстным поклонником игр и часто приходил в Колизей — во время одного из таких визитов кто-то пытался убить его, но безуспешно. После этого случая тайный проход часто называют именем Коммода.

Сам коридор обнаружили в 19 веке. Его протяженность составляет около 55 метров. Когда-то в нем были мраморные стены, позже их заменили гипсовые, украшенные пейзажами. На сводах здания также была лепнина с фрагментами мифологических сцен, а в нишах у входа — изображения зрелищ на арене, включая бои медведей и выступления акробатов.

Как отмечает археолог Барбара Наззаро, некоторые следы украшений в подземном проходе сохранились, но это было непросто из-за сырости. Тем не менее, посетители смогут узнать как это выглядело в древности, благодаря визуальной реконструкции, сделанной специалистами.

«Этот проход теперь открыт для публики впервые. И таким образом (посетители) смогут оценить, каково это — быть императором», — подчеркнула Наззаро.

Эксперты археологического парка Колизея добавляют, что открытие прохода имеет «чрезвычайное значение».

«Это впервые делает доступным место, столь увлекательное своей историей, архитектурой и, что не менее важно, декоративными элементами, которые предназначались исключительно для использования и были скрыты от публики во времена императоров», — пояснили они.

#рим
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео