Эротичная Ирина Понарошку в 43 года пробует «свободу на вкус»

Lifenews
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эротичная Ирина Понарошку в 43 года пробует «свободу на вкус»

Телеведущая недавно призналась, что отказалась от вегетарианства.

Звезда шоу «Вечерний Ургант», которая вела рубрику «Телеканал СПА», Ирена Понарошку показала фигуру в бикини. Журналистка позировала возле бассейна в пятизвездочном отеле Дубая и поделилась кадром в Instagram. Знаменитость отметила, что снималась после тренировки в зале.

«Всегда думала, кто эти люди, которые на отдыхе ходят в спортзал, чего им на пляжике не лежится? И тут вдруг хоба...Сегодня исторический момент: мы с мужем впервые на отдыхе вместе были в спортзале», — отшутилась блогер.

Телеведущая недавно призналась, что отказалась от вегетарианства. По словам Понарошку, это решение не связано с медицинскими показаниями или усталостью от диеты. Звезде захотелось попробовать «свободу на вкус». Знаменитость не исключает возможности, что вновь вернется к вегетарианству, приверженцем которого была 12 лет.

Журналистка 14 августа 2022 года вышла замуж за бизнесмена Руслана Годизова. Пара устроила торжество для себя, не приглашая родителей и детей. По словам блогера, они даже не рассчитывали на понимание окружающих, поэтому не стали отказываться от этой идеи.

Телеведущая воспитывает двоих сыновей, 14-летнего Серафима и 6-летнего Теодора от первого брака с диджеем Александром Листом, с которым рассталась в 2020 году. Знаменитость не предполагала, что сможет общаться с бывшим мужем после развода, но, по ее мнению, время лечит. Экс-супруги периодически встречаются и проводят время с детьми, не обсуждая их прошлые взаимоотношения.

Ирена Понарошку (настоящее имя — Ирина Владимировна Годизова, урождённая Филиппова; род. 14 октября 1982, Москва) — российская телеведущая, журналист, блогер, бывший виджей телеканала «MTV Россия», ведущая рубрики в шоу «Вечерний Ургант», колумнист журнала Vogue.

Оставить комментарий

